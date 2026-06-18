证监会公布5年期国债期货8月3日推出 港交所：产品详情将适时公布

证监会今日（18日）宣布，计划于8月3日推出5年期国债期货。证监会表示，经评估市场需求及宏观环境后，5年期国债被选为首先在港交所买卖的国债期货合约的相关资产。港交所表示，5年期国债期货的产品详情将适时公布。

近年来，国际投资者稳步增持中国国债，尤其是通过债券通的渠道。截至今年5月底，外国投资者持有的中国国债规模已达约2万亿元人民币；在香港推出国债期货，能提供有效的离岸对冲工具，满足市场日益增长的国债风险管理需求，从而进一步便利投资者参与内地国债市场。

巩固港固定收益及离岸人币枢纽

证监会行政总裁梁凤仪指出，国债期货推出正切合资产管理公司对人民币固定收益投资的多元需求，并可巩固香港作为区域固定收益及离岸人民币枢纽的关键角色 。

证监会主席黄天祐表示，推出国债期货亦是香港在金融领域对接国家「十五五」规划、进一步推进与内地金融市场互联互通的重大举措。此举也是香港助力人民币国际化，并发展为全球固定收益及货币市场中心的里程碑。证监会感谢中央政府、人民银行及中证监支持在港推出此产品。

固收及货币产品生态圈建设里程碑

港交所欢迎证监会的宣布，主席唐家成表示，5年期国债期货除了是香港市场的首只国债期货，也是香港固定收益及货币（FIC）产品生态圈建设的一个重要里程碑，港交所将继续与业务伙伴紧密合作，确保国债期货的顺利推出，进一步促进中国与国际市场之间的双向资本流动。

港交所集团行政总裁陈翊庭表示，推出国债期货是香港交易所丰富人民币产品和固定收益产品的一大重要举措。作为债券通的重要补充，国债期货将和成功运作的互换通一起为投资中国债市的境外投资者提供高效的风险管理工具，进一步支持香港市场人民币产品生态圈的发展，巩固香港作为全球领先离岸人民币枢纽的地位。

港交所表示，此前推出了一系列的人民币产品和中国投资产品，包括沪深港通、债券通、互换通和MSCI中国A50互联互通指数期货等，国债期货将与这些产品形成互补，丰富香港交易所的产品生态圈，让投资者可以更加高效地管理投资中的人民币利率风险，从而吸引更多国际投资者参与中国的股票及债券市场，并进一步拓宽香港市场的投资和风险管理机遇。2017年推出的债券通，是香港与内地市场互联互通机制的重要一环，便利国际投资者参与中国债券市场。2023年推出的「互换通」让国际投资者可以投资内地的人民币利率互换市场。境外机构持有中国银行间市场债券的规模不断上升，已从2017 年 6 月 的8000亿元人民币，增长至 2026年 5月的3.2万亿元人民币。

汇丰：积极为客户准备

汇丰亚太区外汇固收交易部主管兼香港资本市场及证券服务部主管黄子卓表示，该行欢迎国债期货在香港推出，标志著人民币利率市场的重要发展，进一步强化国际投资者可运用的风险管理工具。随著中国债券日益成为全球投资组合中更常态化的配置，该产品提供可靠途径，让投资者对冲及管理人民币利率风险敞口，以切合投资组合所需。作为「债券通」及「互换通」的主要参与者，汇丰已积极为客户准备，助其把握新举措所带来的机遇，以迎来中国固定收益市场国际化的下一阶。

