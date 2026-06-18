特朗普称苹果将伙英特尔造晶片 美政府入股英特尔9个月账赚逾600亿美元

美国总统特朗普在自家社交平台Truth Social发文表示，苹果（Apple）已同意与英特尔（Intel）合作，在美国设计及生产晶片，成为美国政府推动半导体制造回流的最新进展。受利好消息刺激，英特尔盘前股价升逾8%，目前报131.23美元。

助苹果分散台积电依赖

据路透社报道，若苹果与英特尔合作成事，将有助苹果分散晶片制造基地，并取得更多产能。苹果目前高度依赖台积电生产先进晶片，但台积电先进制程产能需求强劲，尤其受到英伟达（Nvidia）及AMD等AI晶片厂商争抢。

《华尔街日报》早前于5月报道，英特尔与苹果经过逾一年磋商后，已达成初步协议，将为苹果生产部分晶片。

特朗普：苹果同意与英特尔合作

特朗普在帖文中表示，美国发明了全球依赖的科技，并提到外界熟悉的「英特尔 Inside」。他批评过往政府让台湾及其他地区「抢走」美国半导体工厂，又称美国需要将半导体产业带回本土。

他表示，美国「设计一切」，但现时必须在美国本土生产晶片。他又提到，美国政府先协助英伟达与英特尔合作生产晶片，其后马斯克同意兴建与英特尔技术团队共同设计的TerraFab晶片工厂，而最新一步是苹果同意与英特尔合作，在美国设计及制造晶片。

英特尔市值9个月增加5000亿

特朗普又表示，美国政府去年协助英特尔，并换取其10%股份。他称，当时英特尔市值约1,000亿美元，现时已超过6,000亿美元，9个月内市值增加逾5,000亿美元，美国政府持有的股份价值已超过600亿美元。

他在帖文中反问，政府持有英特尔10%股份究竟是太多还是太少，又称「上一次有总统为美国赚钱是甚么时候？」

英特尔18A进入初步生产

英特尔本周较早前表示，新一代制造技术18A已进入初步量产阶段，并称预计中央处理器需求强劲。对英特尔而言，若取得苹果订单，将从全球最大的消费性电子产品公司之一获得稳定的需求，有助提升市场对其代工能力的信心。