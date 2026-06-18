Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普称苹果将伙英特尔造晶片 美政府入股英特尔9个月账赚逾600亿美元

商业创科
更新时间：16:39 2026-06-18 HKT
发布时间：16:39 2026-06-18 HKT

美国总统特朗普在自家社交平台Truth Social发文表示，苹果（Apple）已同意与英特尔（Intel）合作，在美国设计及生产晶片，成为美国政府推动半导体制造回流的最新进展。受利好消息刺激，英特尔盘前股价升逾8%，目前报131.23美元。

助苹果分散台积电依赖

据路透社报道，若苹果与英特尔合作成事，将有助苹果分散晶片制造基地，并取得更多产能。苹果目前高度依赖台积电生产先进晶片，但台积电先进制程产能需求强劲，尤其受到英伟达（Nvidia）及AMD等AI晶片厂商争抢。

《华尔街日报》早前于5月报道，英特尔与苹果经过逾一年磋商后，已达成初步协议，将为苹果生产部分晶片。

特朗普：苹果同意与英特尔合作

特朗普在帖文中表示，美国发明了全球依赖的科技，并提到外界熟悉的「英特尔 Inside」。他批评过往政府让台湾及其他地区「抢走」美国半导体工厂，又称美国需要将半导体产业带回本土。

他表示，美国「设计一切」，但现时必须在美国本土生产晶片。他又提到，美国政府先协助英伟达与英特尔合作生产晶片，其后马斯克同意兴建与英特尔技术团队共同设计的TerraFab晶片工厂，而最新一步是苹果同意与英特尔合作，在美国设计及制造晶片。

英特尔市值9个月增加5000亿

特朗普又表示，美国政府去年协助英特尔，并换取其10%股份。他称，当时英特尔市值约1,000亿美元，现时已超过6,000亿美元，9个月内市值增加逾5,000亿美元，美国政府持有的股份价值已超过600亿美元。

他在帖文中反问，政府持有英特尔10%股份究竟是太多还是太少，又称「上一次有总统为美国赚钱是甚么时候？」

英特尔18A进入初步生产

英特尔本周较早前表示，新一代制造技术18A已进入初步量产阶段，并称预计中央处理器需求强劲。对英特尔而言，若取得苹果订单，将从全球最大的消费性电子产品公司之一获得稳定的需求，有助提升市场对其代工能力的信心。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
暴雨‧持续更新｜天文台：强雷雨带逐渐靠近 料未来一两小时本港雨势将再度增强
社会
2小时前
乐悠咭2026优惠合集！19大长者必看折扣 惠康超市95折/KFC免费热饮/自助餐$78起
乐悠咭2026优惠合集！19大长者必看折扣 惠康超市95折/KFC免费热饮/自助餐$78起
生活百科
7小时前
女子被迫弃车逃生。fb：社区天气观测计划
01:19
屯门亦园路洪水涌入车 女司机弃车逃生
突发
4小时前
01:19
黑雨｜多区水浸 区区有险情 市民狼狈
突发
4小时前
刘銮雄学霸儿子罕现身  刘子锋极靓仔高母吕丽君成个头  读星级学府学费令人咋舌
刘銮雄学霸儿子罕现身  刘子锋极靓仔高母吕丽君成个头  读星级学府学费令人咋舌
影视圈
2026-06-17 15:05 HKT
教育局宣布下午校学生停课。资料图片
黑雨‧持续更新｜公共服务最新消息 文锦渡口岸因暴雨水浸 暂停旅客及货运清关服务
社会
1小时前
落雨点样避免变落汤鸡？ 醒目网民教路用「防雨神器」睇天气 激赞天文台雷达图：准到不得了｜Juicy叮
黑雨｜落雨点样避免变落汤鸡？ 醒目网民教路用「防雨神器」睇天气 激赞天文台雷达图：准到不得了｜Juicy叮
时事热话
2小时前
04:01
星岛申诉王｜全港最平$16双拼烧味饭 老板不减料：只求伙计有粮出
申诉热话
8小时前
90后情侣4度抽签终圆上车梦 508万购西沙两房 靠软装建安乐窝「买楼唔系越大越好」
90后情侣4度抽签终圆上车梦 508万购西沙两房 靠软装建安乐窝「买楼唔系越大越好」
楼市动向
11小时前
黎芷珊否认出身富贵 罕谈姑丈何鸿燊因父早逝获眷顾 认因赌王帮助入TVB：收入稳定啲
黎芷珊否认出身富贵 罕谈姑丈何鸿燊因父早逝获眷顾 认因赌王帮助入TVB：收入稳定啲
影视圈
7小时前