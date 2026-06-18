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金管局拟上调银行牌照费23%至75万元 政府：不影响港金融竞争力

商业创科
更新时间：14:07 2026-06-18 HKT
发布时间：14:07 2026-06-18 HKT

港府昨日（17日）向立法会作出提交决议案的预告，以调整《银行业条例》下各项与银行牌照、设立分行及本地代表办事处，以及核准货币经纪注册相关的费用。其中，金额最大的银行牌照费，建议由现时的61万元提高至75万元，加幅23%。

至于设立银行的本地分行的费用、维持经营银行的本地分行的年费，均建议由现时2.9万元，提升至3.6万元，增幅为24%。设立银行的海外分行的费用、维持经营银行的海外分行的年费，建议由现时5.8万元增至6万元，增幅3%。

料对受影响金融机构影响轻微

政府发言人表示，在提出建议时，金管局已考虑相关因素，包括总体物价通胀、其他地区的相应收费水平、金融机构营运成本等，并已评估及考虑对香港作为国际金融中心的竞争力的影响。由于牌照费总额占认可机构和核准货币经纪的总营运开支很小部分，预计对受影响的金融机构影响轻微，亦不会影响香港的金融竞争力。视乎立法程序，政府将于7月8日在立法会动议有关决议案。
 

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