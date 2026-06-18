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汇丰澳洲防骗失职 涉逾千宗未授权交易 同意罚款近2亿

商业创科
更新时间：11:53 2026-06-18 HKT
发布时间：11:53 2026-06-18 HKT

澳洲证券及投资委员会（ASIC）表示，汇丰控股（005）澳洲分行承认在保护客户免受诈骗方面存在缺失，导致客户损失数千万澳元，并同意支付3,500万澳元（约1.95亿港元）罚款。汇丰股价目前微升0.27%，报148.4元。

涉骗徒假扮汇丰职员行骗

据彭博报道，事件涉及2020年1月至2024年8月期间，逾1,000宗未授权交易报告，涉款约3,500万澳元，部分个案涉及骗徒假扮汇丰职员行骗。汇丰亦承认其系统有缺陷，在客户帐户被锁后，无法有效通知客户如何重新取得帐户使用权。

汇丰已赔偿约2150万澳元

ASIC指出，汇丰澳洲承认存在一系列不足，包括内部转账系统缺乏有效管控，以及处理诈骗个案时出现延误。ASIC与汇丰将于周四向联邦法院寻求批准和解，当中包括裁定汇丰违法，并颁令相关罚款。

ASIC表示，汇丰已设立大规模补偿计划，目前已向受影响客户支付约2,150万澳元赔偿，后续仍会有更多补偿。同时，汇丰已追回650万澳元，并将相关款项归还客户。

ASIC：保护客户是银行核心责任

ASIC主席Sarah Court表示，今次是全球首批同类案件之一，并向市场传递清晰讯息，即保护客户免受诈骗，是银行的核心责任。她指出，汇丰涉嫌失职行为令客户更容易受骗，损失数千万澳元，部分人更要等待数月才知道资金去向。

ASIC称，部分客户因损失资金而需要向他人借款、加班，甚至担心无法偿还房贷；亦有客户因无法取用资金或帐户而感到焦虑及恐慌。

汇丰正寻求出售澳洲业务

汇丰发言人表示，和解协议仍有待联邦法院批准。报道指，事件发生之际，汇丰正寻求出售澳洲零售银行业务，潜在买家据报包括澳洲国民银行。

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