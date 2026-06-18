Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

BTS演唱会门票全地球疯抢｜周显

商业创科
更新时间：10:49 2026-06-18 HKT
发布时间：10:49 2026-06-18 HKT

话说韩国男团防弹少年团（BTS）全球巡回演唱会在全球各地疯狂抢票，在高雄、曼谷、吉隆坡、新加坡、雅加达门票都被抢高数十倍，炒到1万至2万美元。由于巡回是在11月开始，因此估计在未来的几个月，票价还会再炒上去。

粉丝口诛网伐票务平台

至于BTS香港站，将会在明年3月的4日、6日、7日于启德体育馆举行，不消说，演唱会票很快被抢光，向隅者不计其数。买不到票的粉丝，随即口诛网伐启德当局和快达票，把票务平台骂了个狗血淋头，这实在是无妄之灾。

正常人都知道，凡是演唱会，绝大部分的票都被粉丝团、赞助商、炒飞平台等垄断了，所以系统无论几劲都好，门票永远都是供不应求，大部分的粉丝肯定抢不到，这反而是正常现象，全地球皆是如此，香港不可能是例外。

其实，门票的供不应求以至于炒飞，根本是主办单位有意造势的惯常作法，就算没人看、滞销的演唱会，初始售票时也会如此造势，更别说BTS这种国际级巨星了，把这情况怪责到票务平台，也只有狂热粉丝才会如此。

周显

周显简介:

作者、投资者、知识份子、八卦公

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
刘銮雄学霸儿子罕现身  刘子锋极靓仔高母吕丽君成个头  读星级学府学费令人咋舌
刘銮雄学霸儿子罕现身  刘子锋极靓仔高母吕丽君成个头  读星级学府学费令人咋舌
影视圈
20小时前
01:07
青沙公路夺命车祸│消防员上周救人弄伤脚 补渡蜜月返港与妻遇意外惨死 舅父：个天好似叫佢唔好去
突发
22小时前
90后情侣4度抽签终圆上车梦 508万购西沙两房 靠软装建安乐窝「买楼唔系越大越好」
90后情侣4度抽签终圆上车梦 508万购西沙两房 靠软装建安乐窝「买楼唔系越大越好」
楼市动向
5小时前
东张西望丨澳门男西藏自驾游误触高压电 全身严重烧伤切左耳 家属索偿700万陷拉锯
东张西望丨澳门男西藏自驾游误触高压电 全身严重烧伤切左耳 家属索偿700万陷拉锯
影视圈
13小时前
世界杯2026｜C朗触球最少、两度失机 马天尼斯：要求换走C朗毫无道理
世界杯2026｜C朗触球最少、两度失机 马天尼斯：要求换走C朗毫无道理
足球世界
2小时前
拼多多买厕纸平香港逾倍？港人实测逐卷秤惹议 网民1点质疑：无得咁比
拼多多买厕纸平香港逾倍？港人实测逐卷秤惹议 网民1点质疑：无得咁比
生活百科
20小时前
端午长假期北上攻略！深圳官方预测7大口岸人流 罗湖/福田/深圳湾过关2时段是尖峰
端午长假期北上攻略！深圳官方预测7大口岸人流 罗湖/福田/深圳湾过关2时段是尖峰
旅游
23小时前
黄百鸣入狱丨于影圈地位高 《家有囍事》创票房神话 周星驰开天价片酬 黄百鸣爆被逼答应
黄百鸣入狱丨于影圈地位高 《家有囍事》创票房神话 周星驰开天价片酬 黄百鸣爆被逼答应
影视圈
2026-06-17 11:39 HKT
伊朗局势｜美国公布停战谅解备忘录全文 白宫：特朗普已电子签署
伊朗局势｜美国公布停战谅解备忘录全文 白宫：特朗普已电子签署
即时国际
2小时前
康文署笋工推介｜兼职球场助理时薪达$72 中五学历即可申请 负责查飞/带位/活动前后准备
康文署笋工推介｜兼职球场助理时薪达$72 中五学历即可申请 负责查飞/带位/活动前后准备
生活百科
18小时前