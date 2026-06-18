汇丰中银渣打维持最优惠利率不变 专家料储局短期续按兵不动 沃什工作小组或掀实质变革

美国联储局于本港时间周四凌晨公布议息会议结果，一如市场所料，维持利率不变在3.5至3.75厘。汇丰中午宣布，维持最优惠利率（P）于5厘不变。汇丰对上一次于2025年10月31日调整最优惠利率，当时减息12.5点子。同时，汇丰给予港元储蓄存款户口的利率将会维持不变。

中银香港亦宣布港元最优惠利率及活期储蓄存款利率维持不变，分别为年利率5厘及 0.001厘。

渣打香港宣布，港元最优惠贷款利率维持不变于5.25厘，港元储蓄户口利率亦维持不变。

另外，美国联储局宣布维持利率不变后，香港金管局将基准利率维持在4厘。

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中原按揭王美凤料P息维持现水平

中原按揭董事总经理王美凤表示，本港这次减息周期自2024年9月开始，银行加快减息令最优惠利率P于去年10月底已触底返回加息前最低水平，尽管美国预期年内有机会加息一次约0.25厘，但预期有关调整主要应对通胀压力未除而并非息率周期转向，美息仍会维持在现时中性水平区间，而在本地银行存款增长理想资金充裕情况下，银行同业拆息跟随上调步伐未必明显；加上楼市重返上升周期令抵押物业质素向好，下半年本港最优惠利率P较大机会维持现有最低水平。至于银行同业拆息HIBOR，与楼按相关的1个月拆息今年上半年主要在2厘多水平，介乎2.2厘至2.7厘徘徊（季节性因素或推高拆息，最近接近半年结今天数字为2.94厘），预期1个月拆息短期内仍主要处于2厘多水平，因此，主流H按息将继续横行于封顶水平3.25厘一段时间。

经络曹德明：料美短期内暂难减息

经络按揭转介首席副总裁曹德明表示，目前美国劳动市场表现强韧，失业率未见恶化迹象，加上受地缘政治问题影响，能源价格推高通胀数字，5月份消费者物价指数（CPI）按年增长4.2%，创三年最高水平，预计美联储短期内暂时未有减息机会。他又指，美息未有回落，而本港银行体系总结余仍维持约539亿港元，HIBOR大幅回落的空间相对有限，预计HIBOR短期内大致于2厘至3厘区间徘徊，H按业主短期内仍需以封顶息率3.25厘供楼。

华侨银行：工作小组或有实质变革

华侨银行香港经济师姜静及王灏庭表示，联储局将政策利率维持在3.5厘至3.75厘不变，但在经济活动及劳动市场持续强劲的背景下，对物价稳定的侧重被市场解读为鹰派。另外，主席沃什宣布将在货币政策5 个领域成立工作组，涉及沟通、资产负债表、数据来源的使用及披露、生产率与就业，以及联储局的通胀框架，这些工作小组的建议有可能带来实质性变革。

嘉信理财：再确立联储局数据为本

嘉信理财香港高级副总裁及理财顾问林长杰表示，美国联储局维持利率不变，是连续第四次按兵不动。这亦是新任主席沃什上任后的首次议息决定，标志着作为央行的重要过渡，再次确立联储局坚持数据为本的方针，为尤其是债市投资者带来一定程度的安心。短期而言，预料联储局将保持审慎，政策或会继续按兵不动，直至有更明确的证据显示通胀压力已不可扭转。尽管部分市场人士曾预期领导层更换会带来方向转变，但在这个背景下，新主席于短期内难以让政策宽松。



