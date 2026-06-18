Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

汇丰中银渣打维持最优惠利率不变 专家料储局短期续按兵不动 沃什工作小组或掀实质变革

商业创科
更新时间：12:30 2026-06-18 HKT
发布时间：09:45 2026-06-18 HKT

美国联储局于本港时间周四凌晨公布议息会议结果，一如市场所料，维持利率不变在3.5至3.75厘。汇丰中午宣布，维持最优惠利率（P）于5厘不变。汇丰对上一次于2025年10月31日调整最优惠利率，当时减息12.5点子。同时，汇丰给予港元储蓄存款户口的利率将会维持不变。

中银香港亦宣布港元最优惠利率及活期储蓄存款利率维持不变，分别为年利率5厘及 0.001厘。

渣打香港宣布，港元最优惠贷款利率维持不变于5.25厘，港元储蓄户口利率亦维持不变。

另外，美国联储局宣布维持利率不变后，香港金管局将基准利率维持在4厘。

相关文章：美国议息｜联储局宣布维持利率不变 料年底前加息0.25厘 沃什罕无参与「点阵图」

中原按揭王美凤料P息维持现水平

中原按揭董事总经理王美凤表示，本港这次减息周期自2024年9月开始，银行加快减息令最优惠利率P于去年10月底已触底返回加息前最低水平，尽管美国预期年内有机会加息一次约0.25厘，但预期有关调整主要应对通胀压力未除而并非息率周期转向，美息仍会维持在现时中性水平区间，而在本地银行存款增长理想资金充裕情况下，银行同业拆息跟随上调步伐未必明显；加上楼市重返上升周期令抵押物业质素向好，下半年本港最优惠利率P较大机会维持现有最低水平。至于银行同业拆息HIBOR，与楼按相关的1个月拆息今年上半年主要在2厘多水平，介乎2.2厘至2.7厘徘徊（季节性因素或推高拆息，最近接近半年结今天数字为2.94厘），预期1个月拆息短期内仍主要处于2厘多水平，因此，主流H按息将继续横行于封顶水平3.25厘一段时间。

经络曹德明：料美短期内暂难减息

经络按揭转介首席副总裁曹德明表示，目前美国劳动市场表现强韧，失业率未见恶化迹象，加上受地缘政治问题影响，能源价格推高通胀数字，5月份消费者物价指数（CPI）按年增长4.2%，创三年最高水平，预计美联储短期内暂时未有减息机会。他又指，美息未有回落，而本港银行体系总结余仍维持约539亿港元，HIBOR大幅回落的空间相对有限，预计HIBOR短期内大致于2厘至3厘区间徘徊，H按业主短期内仍需以封顶息率3.25厘供楼。

华侨银行：工作小组或有实质变革

华侨银行香港经济师姜静及王灏庭表示，联储局将政策利率维持在3.5厘至3.75厘不变，但在经济活动及劳动市场持续强劲的背景下，对物价稳定的侧重被市场解读为鹰派。另外，主席沃什宣布将在货币政策5 个领域成立工作组，涉及沟通、资产负债表、数据来源的使用及披露、生产率与就业，以及联储局的通胀框架，这些工作小组的建议有可能带来实质性变革。

嘉信理财：再确立联储局数据为本

嘉信理财香港高级副总裁及理财顾问林长杰表示，美国联储局维持利率不变，是连续第四次按兵不动。这亦是新任主席沃什上任后的首次议息决定，标志着作为央行的重要过渡，再次确立联储局坚持数据为本的方针，为尤其是债市投资者带来一定程度的安心。短期而言，预料联储局将保持审慎，政策或会继续按兵不动，直至有更明确的证据显示通胀压力已不可扭转。尽管部分市场人士曾预期领导层更换会带来方向转变，但在这个背景下，新主席于短期内难以让政策宽松。

 


 

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
刘銮雄学霸儿子罕现身  刘子锋极靓仔高母吕丽君成个头  读星级学府学费令人咋舌
刘銮雄学霸儿子罕现身  刘子锋极靓仔高母吕丽君成个头  读星级学府学费令人咋舌
影视圈
22小时前
90后情侣4度抽签终圆上车梦 508万购西沙两房 靠软装建安乐窝「买楼唔系越大越好」
90后情侣4度抽签终圆上车梦 508万购西沙两房 靠软装建安乐窝「买楼唔系越大越好」
楼市动向
7小时前
01:07
青沙公路夺命车祸│消防员上周救人弄伤脚 补渡蜜月返港与妻遇意外惨死 舅父：个天好似叫佢唔好去
突发
23小时前
暴雨‧持续更新｜天文台改发黑色暴雨警告信号 强阵风继续吹袭香港
社会
23分钟前
东张西望丨澳门男西藏自驾游误触高压电 全身严重烧伤切左耳 家属索偿700万陷拉锯
东张西望丨澳门男西藏自驾游误触高压电 全身严重烧伤切左耳 家属索偿700万陷拉锯
影视圈
14小时前
世界杯2026｜C朗触球最少、两度失机 马天尼斯：要求换走C朗毫无道理
世界杯2026｜C朗触球最少、两度失机 马天尼斯：要求换走C朗毫无道理
足球世界
3小时前
乐悠咭2026优惠合集！19大长者必看折扣 惠康超市95折/KFC免费热饮/自助餐$78起
乐悠咭2026优惠合集！19大长者必看折扣 惠康超市95折/KFC免费热饮/自助餐$78起
生活百科
2小时前
李嘉欣与汤镇业前妻跻身顶级名媛圈子 闪爆李国宝新抱生日会 上流贵妇圈位位身份显赫
李嘉欣与汤镇业前妻跻身顶级名媛圈子 闪爆李国宝新抱生日会 上流贵妇圈位位身份显赫
影视圈
4小时前
拼多多买厕纸平香港逾倍？港人实测逐卷秤惹议 网民1点质疑：无得咁比
拼多多买厕纸平香港逾倍？港人实测逐卷秤惹议 网民1点质疑：无得咁比
生活百科
21小时前
端午长假期北上攻略！深圳官方预测7大口岸人流 罗湖/福田/深圳湾过关2时段是尖峰
端午长假期北上攻略！深圳官方预测7大口岸人流 罗湖/福田/深圳湾过关2时段是尖峰
旅游
2026-06-17 12:04 HKT