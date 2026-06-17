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微软与LinkedIn报告指企业高层跟不上员工AI步伐 促重构业务流程

商业创科
更新时间：19:40 2026-06-17 HKT
发布时间：19:40 2026-06-17 HKT

微软与LinkedIn在港联合发布2026年度《工作趋势指数》报告，指出本港企业在AI应用上出现「转型悖论」，前线员工使用AI步伐加快，但管理层在策略、文化与流程重设方面未有同步跟上，令技术普及与实际转型之间出现落差。报告显示，因为香港前沿专业人士占整体AI用户18%，高于全球平均16%，但只有19%受访者认为公司领导层已制定清晰一致的AI策略，更甚者只有一成受访者表示，当员工运用AI推动工作转型时，企业会给予认可与奖励，反映个人应用与企业步伐存在明显落差。

金融业数码转型较慢

微软香港及澳门区总经理刘彬星坦言，香港部分受监管行业，如金融业步伐相对较慢，加上不少传统企业仍沿用旧有系统，因此转型需时。但他强调，要发挥AI的真正价值，不能只将其视为聊天工具，而是需要宏大愿景来「重新设计」整体业务流程。他又说，企业近年主动接触微软，研究如何把AI融入营运流程的数量明显增加，部分本地公司已开始透过不断测试和迭代，把公开资讯整合至AI代理系统之中，以提升报表分析、客户跟进及商机发掘能力。

生成式AI未在企业普及

LinkedIn大中华区总经理王茜表示，生成式AI在短时间内已高度普及，但企业内部吸收与转化能力未能同步，形成「高普及、低重构」的落差。她认为企业竞争力不再来自单一技术，而在于能否看清AI时代所需技能、持续培育人才，并让员工在组织内流动。

报告指AI效益视乎制度

报告亦显示，AI效益未必取决于个人是否愿意使用工具，而更视乎企业内部能否建立相应制度。微软引述研究指出，企业文化、管理层支持及人才策略等组织因素，对AI效益的影响力高于员工个人思维与行为。微软AI策略与转型部门企业副总裁Lorraine Bardeen表示，企业要把AI转化为可量度的商业成果，首先要清楚界定各部门的基准与目标，例如招聘、留任、敬业度、收入或生产力，再比较引入AI方案前后的变化，而非只停留在工具使用层面。

对于部分员工担心AI取代工作或需要为「AI代理」的错误负责，Lorraine Bardeen指出，企业文化需要建立「学习回圈」，即透过实践与调整持续改进，指出没有AI代理一开始就能表现完美，团队需要帮助它学习与改进，而非一遇到挫折就放弃使用。

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