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中电指AI技术与香港战略定位融合 助内企先进能源技术出海

商业创科
更新时间：20:35 2026-06-17 HKT
发布时间：20:35 2026-06-17 HKT

中电控股（002）首席执行官蒋东强表示，中电已将人工智能（AI）全面纳入企业数字化发展蓝图，贯穿资产营运、客户服务及员工赋能，目标把AI技术转化为业务增长动能。他强调，中电始终坚持负责任地使用AI，以透明度、问责制、公平性与私隐保护为核心原则，打造强而有力的AI治理体系，并使AI的部署符合社会期望与价值理念。

蒋东强称，中电正积极推动AI技术与本港战略定位深度融合，支持香港发挥「超级联系人」和「超级增值人」双重角色，促进内地先进能源技术与全球市场对接，让更多「中国方案」惠及国际。

中电：支持本港首个五年规划

另外，第十三届粤港澳电力企业高峰会于本月15至17日在澳门举行，来自四家企业的超过70名管理层代表出席了会议和交流活动。中电在会上表明，将全力支持香港首个五年规划，配合国家「双碳」目标及推动「人工智能+」行动，冀凭借电能专业助力香港对接国家规划，把握减碳及AI融合的发展机遇。

粤港澳电力企业高峰会自2011年起由四地电力企业合办，旨在加强沟通协作与科技创新，为粤港澳大湾区发展提供可靠的能源保障。今届主题为「人工智能与能源高质量发展」，由澳门电力主办，探讨AI技术在能源转型中的应用场景与发展路径。

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