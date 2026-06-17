和电香港推一系列AI创新产品及服务 指定5G计划送800亿Token

和记电讯香港加快布局人工智能应用市场，公布一系列涵盖旅游规划、技能培训、模型平台及智能穿戴装置的AI产品与服务，并联同本地及内地合作伙伴，尝试由传统流动通讯服务进一步延伸至个人及企业AI生态。当中包括推出自家开发的「3AI旅游助理」、引入跨平台大模型路由平台BasicRouter，以及率先在港推出INMO GO3 人工智能眼镜，反映电讯商正加快寻找新应用场景及增值服务收入来源。

和记电讯香港执行董事及行政总裁何伟荣表示，旅游及出差是目前较容易落地的AI应用场景，因此公司技术团队开发「3AI旅游助理」，除了可提供个人化行程建议外，亦结合电讯商本身优势，向客户提供更合适的漫游使用建议及相关外游优惠，希望把AI功能与外游通讯服务结合。按公司介绍有关服务将于7月初推出，3香港及3SUPREME客户可透过网站或应用程式登入相关页面使用。

和记电讯香港控股执行董事及行政总裁何伟荣（左）及和记电讯香港创新业务及发展主管管纪东。

除旅游应用外，和记电讯亦加强AI教育及工具平台部署。何伟荣指出公司已与本地AI平台DotAI合作推出不同AI课程，协助客户提升对AI工具的理解及应用能力。另一方面，随着用户使用AI服务日益增加，不同平台各自收费、分别购买代币及设定帐户，逐渐成为常见痛点，因此3香港伙拍本港初创Basic World AI，引入名为BasicRouter的一站式大模型路由平台，让客户透过单一介面存取约70个主流大型模型，包括Claude、Gemini及GPT等，毋须逐一在不同平台购买及切换。

和电同时以优惠方式推动客户试用相关服务。根据发布内容，公司将向新上台或续约指定5G月费计划客户送出合共800亿个AI词元（Tokens），供客户体验BasicRouter平台的大模型功能。个人客户亦可优惠报读DotAI提供的网上职场AI速成班。企业客户方面，和电则提供阿里云桌面AI办公代理QoderWork，以及DotAI数码营销平台AI代理Advoo的优惠方案，协助中小企加快AI转型步伐。

硬件方面，INMO上海影目科技创办人兼行政总裁杨龙升介绍INMO GO3时表示，产品主打日常佩戴及商务应用，具备同步口译、AI会议辅助及演讲提示等功能，并设有防窥光学设计，以提升私隐及商业资讯保护。他又称产品采用可快速更换电池设计，配合便携充电盒，以改善续航问题，并认为未来智能穿戴将朝向结合眼、手、耳的多模态互动发展，因此该产品除眼镜外，亦可配合智能戒指及无线音箱使用，以提升用家体验。公司希望借助3香港及3Supreme的零售网络和服务体系，把相关产品引入本港市场。

近年电讯业的传统连接业务增长放缓，可见电讯商不止于销售单一产品，而是希望透过门市网络、月费计划及合作伙伴方案等方式，尝试拓展中小企及个人业务。