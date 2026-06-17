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WeLab Bank推港元定存优惠 8个月最高3厘 另设美元、澳元及欧元优惠

商业创科
更新时间：14:35 2026-06-17 HKT
发布时间：14:35 2026-06-17 HKT

WeLab Bank（汇立银行）宣布推出港元及外币定存优惠，惟名额有限，先到先得。其中，港元定存8个月期可享3厘，起存额要求40万元或以上；若起存额20万或以上为2.95厘；起存额10元或以上则2.9厘，不分新旧资金。

此外，该行港元定存4个月及6个月息率分别为2.8厘及2.65厘，18个月及24个月为2.9厘，起存额仅10元，同样不分新旧资金。

港元3及12个月设特选客优惠

至于港元定存3个月及12个月则设有「特选客户」优惠，分别为2.85厘及2.95厘，起存额同样是10元；若为一般客户，息率分别为2.62厘及2.9厘。

美元定存3个月最高3.8厘

外币定存优惠方面，美元定存3个月3.8厘，起存额10美元或以上，适用于特选客户；若为一般客户，息率仅3.4厘。

澳元定存3个月可享3.8厘

澳元定存3个月可享3.8厘，起存额10万澳元或以上；若起存额为10澳元或以上，则为3.5厘。至于欧元定存3个月可享2厘，起存额1,000欧元或以上。以上3款外币定存优惠均无兑换要求，而且不分新旧资金。

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