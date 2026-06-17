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银行公会组团访杭州 研金融服务支援内企出海 融合科技创新

商业创科
更新时间：12:29 2026-06-17 HKT
发布时间：12:29 2026-06-17 HKT

香港银行公会代表团完成北京访问后，转赴杭州展开一连两日考察，探讨香港如何对接国家「十五五」规划机遇，并进一步发挥国际金融中心优势，支持科技创新与金融服务融合。代表团成员包括金管局及多家银行业界代表。

代表团期间先后走访多家科技企业，涵盖汽车制造、生物科技、金融科技及智能机器人等领域，了解长三角科创企业发展情况，并就香港银行业如何支持中资企业出海、创新金融服务模式，以及拓展金融科技应用等议题交流。

图1：香港银行公会代表团走访汽车制造企业，了解智能电动车的前沿技术发展。
图1：香港银行公会代表团走访汽车制造企业，了解智能电动车的前沿技术发展。
图2：香港银行公会代表团走访研发生产机器人的科技公司，体验国产智能机器人的最新技术与应用。
图2：香港银行公会代表团走访研发生产机器人的科技公司，体验国产智能机器人的最新技术与应用。

孙煜：香港是内企出海首选平台

香港银行公会主席、中银香港副董事长兼总裁孙煜表示，国家「十五五」规划提出支持香港建设国际金融创新科技中心，加上北部都会区建设推进，「南金融、北创科」的新产业格局将成为香港未来发展动力。

他指出，中资企业出海已成大势所趋，香港具备「背靠祖国、联通世界」优势，是内地企业走向全球的首选平台。今次走访杭州多家前沿科技企业，有助银行业更深入了解科创企业需要，推动金融资源与科技创新更精准对接。

孙煜又指，香港银行业将继续提供贸易融资、跨境财资、投融资及资本市场服务等多元化出海金融服务，协助企业以香港为启航点布局全球市场，推动内地科创企业与香港金融业相互配合。

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