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汇丰推数码贸易融资 助企业最快数分钟提款

商业创科
更新时间：12:21 2026-06-17 HKT
发布时间：12:21 2026-06-17 HKT

汇丰宣布，推出数码贸易融资方案HSBC TradeCash（汇丰智汇融），协助企业更快取得营运资金。客户透过汇丰财资网（HSBCnet）提交所需文件，经网上批核后，最快可于数分钟内提取融资，有关服务稍后亦将扩展至汇丰商务「网上理财」。

该行提到，香港近期贸易表现向好，今年首4个月本港整体商品出口货值按年上升35%，随着出口活动更为活跃，企业在订单数量增加下，或会面对更大的流动性压力，因此及时取得资金对企业尤为重要。

汇丰环球贸易方案部亚洲区主管高雅德（Aditya Gahlaut）（左）。
汇丰环球贸易方案部亚洲区主管高雅德（Aditya Gahlaut）（左）。

由纸本繁复流程 转向数码方案

汇丰环球贸易方案部亚洲区主管高雅德（Aditya Gahlaut）表示，香港货物和资金流动频繁，企业能否迅速将销售转化为营运资金，往往是成功关键。他指出，HSBC TradeCash协助卖家减轻由发票到收款期间的资金积压问题，随著资金回笼，企业可加快再投资步伐，巩固供应商与买家之间的合作关系，并进一步扩展业务。

他续指，贸易融资正由纸本为主的繁复流程，逐步转向更即时的数码方案，以配合现今的供应链运作与付款周期；而汇丰在香港市场位居领导地位，贸易融资市占率接近三成，将继续发挥规模与专业知识，为客户提供更即时和灵活的融资。

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