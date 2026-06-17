宏利据报撤回高杠杆保单产品 因产品受监管机构关注

据彭博引述知情人士报道，宏利金融（945）已撤回一款针对香港高净值客户的高杠杆保单产品，因相关产品受到监管机构及竞争对手关注。该产品容许富裕客户以接近4倍杠杆购入名义价值8,000万美元的保单，并声称回报超过10%。

固定贷款利率3.39厘

根据推广资料显示，客户须先投入1,440万美元，另以固定贷款利率3.39厘借入5,600万美元，期限5年。相比之下，目前市场上其他供零售客户使用的保单贷款利率约为7厘。知情人士指，虽然保费融资（即以寿险保单价值借贷）是高净值人士常见安排，但今次产品因杠杆较进取和融资成本异常低而受到关注。

宏利称定期检视保单服务

宏利发言人回应传媒查询时表示，公司会定期检视保单服务，并在日常营运中作出调整，又称集团仍致力满足客户需要。保监局行政总监张云正则指，保监局不评论个别个案。不过，他指监管机构留意到业界有「一些保费融资及相对创新的金融安排」，并会继续聚焦保障保单持有人利益。

保监曾提示保费融资风险

事实上，保监局过往已多次提醒消费者留意保费融资风险，包括最终回报或低于预期、可能出现意外利息成本，以及提早退保时或面对重大损失。保监局资料亦显示，若利率上升，保费融资借贷成本会增加，并可能拖低回报，甚至令保单持有人录得损失。

为加强保单持有人保障，保监局早前亦公布，自2025年7月1日起，分红保单利益说明的演示回报率设上限，其中港元保单上限为6厘，非港元保单上限为6.5厘。保监局表示，措施旨在销售时让保单持有人维持较现实的预期；不过，保险公司仍可派发高于说明文件所列回报的红利。

内地客去年贡献628亿新造保费

报道又提到，今次宏利撤下相关安排，正值跨境财富渠道受到更严格审视。目前内地当局已收紧对境内券商的监管，本港银行亦加强审查内地访客新开银行户口，而过往资金流入香港保险业，一直是国际保险公司及私人银行服务吸引内地富裕客户的重要收入来源。保监局数据显示，2024年内地访客新造保费达628亿港元，按年升6.5%，占香港保险市场总额28.6%。