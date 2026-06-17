大家乐唔加价背后：老牌快餐店重新学做快餐｜梁伟聪

大家乐（341）公布业绩后，最多市民留意的，未必是公司盈利升跌，而是管理层一句今个财年「不加价」。对不少打工仔而言，这句话可能比纯利数字更贴身，至少午餐饭盒暂时不用再贵几蚊。但有一点可能较少人留意，就是大家乐同时正式宣布「转阵」，计划开设更多小型、更灵活的门店。表面看是营运调整，实际上是香港快餐业在高成本、低增长、竞争激烈的环境下，被迫重新思考甚么才叫「快餐」。

餐饮市场内卷 明言难以加价

大家乐不加价，管理层也解释是因为「市民对价格高度敏感」，又提到香港餐饮市场非常内卷。说到底，言下之意其实就是「加唔起」。这不是一间公司的问题，而是整个香港餐饮市场的缩影。

翻看大家乐过往业绩，集团在2013至2017财年长期年赚逾5亿元，2015年高峰更赚5.87亿元。近年盈利则明显波动，撇除2019年因收到补贴而推高盈利，近3年纯利由约1亿元，升至约3亿元，再回落至约2亿元。盈利仍然存在，但已不是昔日那种稳稳阵阵向上的节奏。

笔者眼看近年不少过江龙，以及内地餐饮品牌攻港，街上选择愈来愈多，但整体市场却没有同步扩张。政府数据显示，香港食肆收益在2018年见顶后，近年大致维持在约1,090亿元上下。换言之，市场蛋糕没有变大太多，但分蛋糕的人却愈来愈多，「僧多粥少」自然愈来愈明显。

缩舖不只悭租 降成本增效率

在这个局面下，大家乐选择将新店面积由过往3,000至4,000呎的大舖，缩至2,500呎以下，并增加高周转的外卖专门店。缩舖不只是悭租，更是直接降低人手成本、提高翻枱效率，甚至重新定义门店功能。过去快餐店是市民堂食的地方；未来的快餐店，可能更像一个出餐、外卖、自取与短暂停留的节点。

这种转变看似是新策略，但其实某程度上，是大家乐回到最初成功的起点。

1972年，大家乐在佐敦道51号开设分店，又被称为「五一店」。当年大家乐尚未成为快餐业龙头，市场上甚至未有今日所理解的「快餐」概念，一众品牌都是边摸边试。该店虽然有两层楼上空间，但地面面积细小，不足以发展堂食，胜在位置极佳，正处交通枢纽，一街之隔便是佐敦道码头和巴士总站，人流极旺。

面对大量赶上班、赶搭船、赶转车的客人，创办人罗腾祥将地面610呎改装成外卖部，专卖牛肉饼、汉堡包、炸鸡髀等食品，方便客人买完即走。今日回看，这其实正是高周转、细面积、重外卖的早期版本。

所以大家乐今次所谓转阵，某程度上不是创新，而是重新学做快餐。不是做回昔日的大型堂食快餐店，而是回到「快」本身：快速出餐、快速取餐、快速消化人流，同时用较低成本应对更激烈的竞争。

伙拍应用程式 试行外卖智能

早前网上已传出大家乐测试新模式的消息，有网民发现，大家乐与手机应用程式i Meal合作，试行外卖智能柜。这种做法多少有点内地外送模式的影子，但落到香港市场是否会出现水土不服，仍要试过才知道。始终香港人讲求方便，但同时亦十分挑剔，取餐流程快不快、热不热、准不准时，都会直接影响接受程度。

作为一个消费者，大家乐未来用甚么形式服务大众，笔者都乐见其成。香港餐饮市场变了，老牌快餐店自然也要变。只是希望无论舖位变大变细，外卖柜是否普及，大家乐仍能保留那杯正宗港式奶茶的味道。

毕竟，对不少打工仔而言，这杯奶茶才是撑起一整天的精神力量。

梁伟聪－企业传讯及财经公关顾问

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