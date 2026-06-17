汇丰伙Google Cloud扩大AI应用 料重点项目增逾亿美元收益或提升效率

汇丰控股（005）表示，将使用Alphabet旗下Google Cloud在其全球业务中扩大AI应用，并预期每个重点项目可带来逾1亿美元额外收入增长或效率提升。该行又指，这项多年期合作将协助汇丰未来两年新增逾200个AI应用案例。

据彭博报道，汇丰是首批较明确交代AI部署的全球大型银行之一。该行将与Google Cloud及Google DeepMind工程团队合作，开发新的AI工具及方案，并使用Google最新Agentic AI能力，包括Gemini模型及Gemini Enterprise Agent Platform。

合作聚焦三大范畴

另据路透报道，汇丰今次合作将聚焦三大范畴，包括为财富管理客户提供更个人化支援、改善金融犯罪风险管理，以及协助前线员工减少行政及会议准备时间，而目前更已有600个应用在Google Cloud上运行。汇丰行政总裁艾桥智（Georges Elhedery）表示，与Google Cloud的合作有助员工掌握面向未来的工具，支持汇丰打造更简单、敏捷、快速及个人化的银行服务。

外界忧AI技术影响就业前景

另一方面，早前有报道指汇丰考虑未来数年削减约2万个职位，占全球员工约10%，引发市场关注。艾桥智（Georges Elhedery）则曾表示，即使AI应用更广泛，员工仍是银行业的核心，以安抚市场。

不过，多家华尔街大型银行高层已开始谈及AI对职位的影响。摩根大通行政总裁戴蒙（Jamie Dimon）去年12月表示，相关技术「将会消除职位」；花旗行政总裁范洁恩（Jane Fraser）亦指，部分职位「将不再需要」；高盛总裁John Waldron则形容，部分员工犹如「人力流水线」，具备被自动化取代的空间。