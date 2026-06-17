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港毕业生就业信心远高全球平均水平 9成海外留学生拟回流发展

商业创科
更新时间：09:45 2026-06-17 HKT
发布时间：09:45 2026-06-17 HKT

香港特许金融分析师（CFA）协会公布《2026年全球毕业生前景调查》结果，发现香港毕业生对职业前景的信心在全球受访地区中位居前列，71%的受访者对其前景评分达8至10分（满分为10分），远高于全球平均水平的59%，另有9成海外留学生计划回流香港发展。CFA协会亚太区考试发展高级总监杨启之解释，香港毕业生的信心较高，主要因为已装备好自己，以及了解雇主要求。

58%完成学士课程即就业

58%香港毕业生拟在完成本科课程后，立即投身职场。杨启之解释，去年香港新股集资额排全球第一，恒指由2万点以下回升至25000点水平，反映行业前景正面，故香港毕业生认为机不可失，采取务实的态度，先累积工作经验「储弹药」；再取得专业资格，令仕途更好；及后才考虑会否报读学士后课程，因为本地教育情况稳定，尤其是大专院校提供优质教育。

然而，97%的香港毕业生认为持续进修是不可或缺，另高达62%的受访者认为，相比起研究生学位，专业资格对推动职业发展更具价值。

75%人善用AI工具求职

人工智能（AI）方面，38%的香港毕业生认为它对求职没有负面影响，另有37%则认为它让求职变得更容易。约75%毕业生已在求职过程中积极使用AI工具。随着AI在职场日益普及，79%的受访者将培养人际技能视为首要的发展方向。杨启之提及，AI衍生未来新工种，包括审核AI数据、AI合规和风控，以配合各地的AI监管。

是次的调查于今年3月18日至4月6日期间透过网上问卷完成，共访问9023名年龄介乎18至25岁、正在攻读，或已于过去3年内毕业取得学士或以上学位的受访者。调查市场涵盖英国、美国、内地、香港等，当中香港受访人数为300人。

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