贸发局60周年论坛聚集六届主席 马时亨称把握十五五机遇 「未来一片光明」

贸发局今年踏入60周年，于湾仔会展中心举行「未来60论坛」及60周年酒会，云集六届主席，吸引逾1000位来自政商界的嘉宾出席。现任主席马时亨表示，局方会继续把握十五五规划带来的机遇，积极配合政府工作，支援内地企业出海，推动本港成为「超级贸易平台」及「超级联系人」。他指出，贸发局与香港一同成长，一直以韧性面对挑战，直言「未来一片光明」，并相信这份韧性将带领机构与香港迈向下一个60年。

邓莲如：香港最美好还在后头

贸发局五名前主席均有发言，前主席邓莲如透过录像表示，香港优势在于「敢做敢拼」的精神、普通法制度、独立司法及低税制，更重要是背靠近15亿人口的内地市场。 她强调，即使外围环境充满不确定性，香港根基依然稳固，具备把握国家在科技及人工智能等领域创新优势的条件，认为「最美好的还在后头」。

冯国经指融入国家大局成最大机遇

论坛重点环节由多位前主席分享任内关键时刻及未来定位。冯国经指出，未来香港面对最大的机遇与挑战，是如何更好融入国家发展大局，认为大湾区与「一带一路」将成为香港发展的「双引擎」，贸发局可在引入海外资金、人才及技术方面，扮演「超级联系人」及「超级增值人」。

吴光正：港属高生产力服务平台

另一名前主席吴光正指出，目前全球只有中国与美国两个「国内且同质化」的巨型市场，而欧洲市场较为碎片化，其他市场规模偏小，相反中国大陆市场具有强大优势，以14亿人口构成的大陆市场交易量庞大、竞争激烈，迫使企业不断创新及提升技术表现，堆叠出强劲的市场驱动力。他又认为，香港最大优势在于毗邻内地这个巨型市场，同时保留独特制度优势与友善的营商环境，「本质上是一个高生产力的服务平台」，现时本地生产总值94%来自服务业。

吴光正强调，香港须在金融、教育、医疗等范畴累积「关键规模」，当平台具备足够体量后，价格不再是决定因素，效能与创新才是关键，而「一国两制」下的制度安排，是其他地方难以复制的比较优势。

苏泽光：贸发局「非官非商」身分特殊

曾同时担任贸发局主席及总裁的苏泽光则回顾，当年会展中心第一期成为香港由制造中心转型为转口港的重要支点，而1987年贸发局在中英关系紧张之际，设立首个内地办事处，其后陆续于内地及海外拓展据点，凭借「非官非商、亦官亦商」的特殊身份和多年累积的人脉，建立出无与伦比的在地渗透力。至于前主席罗康瑞的任期与「一带一路」密切相关，他相信，「一带一路」是21世纪最重要国际倡议之一，香港可在其中发挥关键「超级联系人」功能。

贸发局酒会由律政司司长林定国主礼，会场内设置60周年专题展览，以「超级贸易平台」、「超级联系人」、「超级增值人」及「超级伙伴」四大主题，展出贸发局过去60年如何与香港企业一同应对环球挑战、开拓国际市场。