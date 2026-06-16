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Equinix在港第六个数据中心落成 金融业客户为主 AI运算需求大

商业创科
更新时间：18:12 2026-06-16 HKT
发布时间：18:12 2026-06-16 HKT

全球数码基础设施公司Equinix位于荃湾的第六个香港数据中心HK6今日（16日）开幕，投资额约1.24亿美元（约10亿港元）。Equinix香港区董事总经理韩祖恩指出，HK6首阶段已获大量客户承诺进驻，主要集中在金融服务业，部分云端服务商及网络公司则抢先加入，亦开始见医疗行业客户，反映市场对AI基础设施的需求极为殷切。

连接港深创科园 提供极低时延服务

Equinix 亚太区总裁Cyrus Adaggra表示，数据中心机柜功率密度已由5年前约2至4kVA（千伏安），提升至目前8至15kVA，若采用Nvidia晶片更可高达200kW（千瓦），现时AI运算对基础设施的要求正急速攀升。HK6直接私有连线至港深创科园（HSITP），为园区租户及初创企业提供极低时延的数据交换服务。

数据中心最多3550个机柜

Equinix在港营运25年，HK6为其过去10年最大投资项目。该数据中心楼高17层，首阶段提供1,000个机柜，全面落成后将增至3,550个。数据中心内设有由Equinix联同慧与科技（HPE）及Nvidia建设的「AI Discovery Hub」，为企业提供开源AI测试环境，让客户在接近实际运作条件下验证AI应用效能，降低投资风险。

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