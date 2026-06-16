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蚂蚁加入本港出海专班 今年协助「走出去」商户增65%

商业创科
更新时间：17:07 2026-06-16 HKT
发布时间：17:07 2026-06-16 HKT

财经事务及库务局局长许正宇率领30多人港府金融代表团访问杭州，并考察蚂蚁集团总部。期间，蚂蚁集团宣布加入香港特区政府推出的出海专业服务平台，支持「内地企业出海专班」，透过旗下蚂蚁国际全球账户服务品牌WorldFirst及商户支付平台Antom，为企业提供跨境支付、账户营运及资金管理等综合金融解决方案。

内地出海商户增长65% 覆盖电商AI等新兴产业

蚂蚁表示，2026年至今，借助蚂蚁国际业务经香港出海的内地商户数按年增长逾65%，涵盖电商、AI创业、创意产业、航空及新能源汽车等新兴领域。蚂蚁国际全球账户服务已协助企业实现「一个账户卖全球」，一键连结130多个电商平台，进军220多个国际市场；WorldFirst则提供全球收款、付款、货币兑换、小微商家信贷等服务；Antom则在香港建立本地收单站点，助企业接入300多种支付方式，支持140多种币种交易。

许正宇表示，香港将深化内地与香港金融合作，发挥「超级联系人」与「超级增值人」角色，助力内地企业「拼船出海、行稳致远」。投资推广署署长刘凯旋称，蚂蚁的加入将丰富专班服务能力。

蚂蚁集团高级副总裁陈磊明表示，香港是蚂蚁出海锚点，集团将结合全球网络优势，为企业提供一站式跨境金融服务，并借助AI智能体技术，从香港开发面向全球的创新产品。

长远布局科创金融

蚂蚁集团表示，旗下AlipayHK服务500万活跃用户，蚂蚁数科去年获港府授予「重点企业伙伴」称号，并将海外总部设于香港，去年10月购置铜锣湾商业写字楼作为香港总部。面向未来，蚂蚁表示将持续通过政企创新实践、全球支付和商业数字化网络以及FinAI创新，深化与香港金融服务社群的专业协作，共同在全球提升香港在技术创新、商业拓展与合规治理上的综合影响力。
 

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