OpenAI去年烧钱340亿美元 研发支出占190亿美元

据外媒引述消息报道，OpenAI去年开支高达340亿美元，以巩固其在人工智能市场的领先地位，以及铺路上市。公司财务数据显示，OpenAI去年花费约190亿美元用于研发，另有近60亿美元用于销售及营销，其余为其他营运成本。

收入仍远不及成本

另一方面，虽然OpenAI已跻身史上增长最快的企业之列，但收入仍远不及其暴增的成本。公司去年收入约130亿美元；到2025年底，每月收入达20亿美元，并高于2024年底每季10亿美元的水平。

报道指，OpenAI大举投入研发，反映生成式AI竞争持续升温，科技公司正加快投放资金于模型训练、算力及产品商业化。同时，OpenAI近年亦积极扩大基建版图，官方资料显示，其Stargate人工智能基建项目原拟于4年内投资5,000亿美元，并在美国建设10吉瓦AI基建。

算力为收入增长关键

OpenAI在官方资料中表示，算力是推动模型研发、产品部署及收入增长的关键。公司目前的基建策略横跨多个云端及晶片合作伙伴，包括Microsoft、Oracle、AWS、CoreWeave、Google Cloud、Nvidia、AMD及Broadcom等。

至于OpenAI亏损大增近7倍，从2024年的50亿美元增至2025年约390亿美元，主因是与公司先前架构相关的非现金会计费用，而非基本营运状况。