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环联指信⽤卡及私⼈贷款市场保持稳定 受惠消费活动持续

商业创科
更新时间：16:02 2026-06-16 HKT
发布时间：16:02 2026-06-16 HKT

环联发布2026年第⼀季《信贷⾏业分析报告》显⽰，受惠于稳健的应缴款项结⽋增⻑及还款表现，信⽤卡及私⼈贷款市场⼤致保持稳定，但循环贷款及信⽤卡贷款活动持续下跌，反映⾦融机构更审慎取态及市场需求疲弱。环联亚太区研究与咨询⾼级总监孙威瀚表⽰，有关趋势反映香港金融服务市场并非处于全面扩张周期，而是迈向更为均衡的发展格局。

信⽤卡应缴款项结⽋增近5%

报告指出，香港信⽤卡市场首季表现稳健，尽管整体信⽤卡帐⼾数量有所下跌，但应缴款项结⽋及每位消费者的平均结⽋均分别按年上升4.9%及3.6%，可⾒消费活动持续。

信⽤卡新卡发卡量亦有⾒改善，虽然2025年第四季的新增贷款宗数按年微跌1.1%，但跌幅已较前几季度收窄。同时，Z世代于新卡总发卡量的占比也从去年同期的26.3%显著上升⾄29.4%，反映年轻消费者于信⽤卡市场上的参与度持续上升。

风险⾓度⽽⾔，帐⼾及消费者层⾯的逾期还款率均⼤致不变，⽽应缴款项结⽋的逾期还款率亦仅按年上升1个基点⾄0.23%。 

新增私⼈贷款信贷额增逾12%

今年首季新增私⼈贷款的信贷额按年显著增⻑12.1%，带动整体应缴款项结⽋按年上升3.6%，同期私⼈贷款帐⼾总量亦增1.3%。同时，每位消费者的平均结⽋上升2.7%，⽽持有现有私⼈贷款帐⼾的消费者亦轻微增加1.6%。有关数据均显⽰，⾦融机构正积极让更多消费者进入私⼈贷款市场。

帐⼾及消费者层⾯的逾期还款率分别下跌2个基点⾄0.84%及5个基点⾄0.95%；应缴款项结⽋的逾期还款率亦有所改善，减少2个基点⾄0.55%。整体⽽⾔，私⼈贷款市场需求稳定，且贷款供应充⾜，表现持续向好。 

新增循环贷款宗数大跌40%

相较于信用卡及私人贷款市场新增贷款宗数稳健增长，随著部份数字银行因逾期还款率上升而减少提供低额度信贷产品，2025年第四季的新增循环贷款宗数延续全年走势，按年下跌40%。新增贷款多由传统金融机构及财务公司批出，其较高的信贷额度带动新增户口的平均信贷额按年录得24.8%升幅。虽然持有循环贷款结欠的消费者按年减少9.7%，应缴款项结欠亦同比下跌1.6%，但年轻消费者对循环贷款仍见需求，其中Z世代占新增贷款宗数近三分之一。

此外，帐户层面的逾期还款率按年下跌 8个基点至 0.44%，而消费者层面的逾期还款率亦减少13 个基点，反映循环贷款市场持续调整及信贷环境更趋审慎。

信用卡贷款帐户总数减逾12%

延续了2025年的趋势，信用卡贷款活动持续放缓。由于部分金融机构减少市场推广活动，2025年第四季的新增信用卡贷款宗数较去年同期下跌28.3%，导致2026年第一季的贷款帐户总数及应缴款项结欠按年分别减少12.3%及5.6%。同时，持有活跃信用卡贷款结欠的消费者亦按年录得12.6%的跌幅，进一步反映信用卡贷款市场的供应及需求双双表现疲软。 

然而，持续使用此类产品的消费者更为积极地采用其现有信贷额。新增帐户的平均结欠增加11.7%，而每位消费者的平均结欠亦上升8%，显示活跃于信用卡贷款市场的用户，其贷款金额及应缴款项结欠均越来越高。

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