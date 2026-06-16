Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

百度旗下萝卜快跑伙PostBus攻瑞士 6月起开启路测

商业创科
更新时间：13:07 2026-06-16 HKT
发布时间：13:07 2026-06-16 HKT

百度（9888）旗下萝卜快跑与瑞士邮政旗下的邮政巴士（PostBus）合作推出的自动驾驶出行服务「AmiGo」，正式获得联邦道路办公室（FEDRO）颁发的特别许可，获准在瑞士进行公开道路上的自动驾驶测试。

公司表示，AmiGo车队已于6月1日起，在瑞士东部圣加仑州、外阿彭策尔州及内阿彭策尔州展开公开道路测试，测试范围约80平方公里。若符合所有安全及监管要求，AmiGo预计可于2027年启动常规化、全无人驾驶营运，届时乘客可透过AmiGo手机应用程式预约车辆。

定制版RT6最多载3人

集团又指，AmiGo结合萝卜快跑自动驾驶技术，以及PostBus在瑞士公共交通营运的经验，并在其第六代无人车（RT6）的基础上定制车型，旨在补充现有的公共交通网路，特别是在传统服务无法覆盖的区域，如博登湖畔和阿尔卑斯山麓的瑞士东部地区。

至于定制版RT6为全电动车，最多可接载3名乘客，配备超过30个传感器，具备全方位环境感知能力。该车型特别设计可拆卸方向盘，待服务正式转为全无人驾驶营运阶段时，即可移除方向盘。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
大懵装修工人走错楼层拆错房 邻居靓装单位一夜变「毛坯房」 终交由法院裁决
大懵装修工人走错楼层拆错房 邻居靓装单位一夜变「毛坯房」 终交由法院裁决
家居装修
21小时前
月入6万失业劈价求2万工遭狠拒 面试官「一番话」揭残酷真相 42岁港爸崩溃：「我系个仔负面教材！」｜Juicy叮
月入6万失业劈价求2万工遭狠拒 面试官「一番话」揭残酷真相 42岁港爸崩溃：「我系个仔负面教材！」｜Juicy叮
时事热话
3小时前
港人声线惹投诉？港妈携两孩移居福冈3日 惨于大雨中遭逼迁 网民叹：日本规矩多｜Juicy叮
港人声线惹投诉？港妈携两孩移居福冈3日 惨于大雨中遭逼迁 网民叹：日本规矩多｜Juicy叮
时事热话
23小时前
关之琳零滤镜真实颜值变异惊人？ 网民叹五官斧凿痕迹明显：之前不是这样子
关之琳零滤镜真实颜值变异惊人？  网民叹五官斧凿痕迹明显：之前不是这样子
影视圈
4小时前
世界杯2026｜40岁钢门禾仙夏一战封神 7扑救零封西班牙 IG追踪者5万变200万
世界杯2026｜40岁钢门禾仙夏一战封神 7扑救零封西班牙 IG追踪者5万变200万
足球世界
5小时前
港人拼多多「仅退款」掀又食又拎争议 嫌上深圳退货麻烦 教用「1招神技」退钱被狂轰｜Juicy叮
港人拼多多「仅退款」掀又食又拎争议 嫌上深圳退货麻烦 教用「1招神技」退钱被狂轰｜Juicy叮
时事热话
21小时前
莫雷拉将前往美国作短期客串。
马场浮世绘│莫雷拉转战美国
马圈快讯
21小时前
商台高层当奴被指言行虚伪 前主持云海直斥「呕心」 爆电台欺凌文化严重：年轻DJ被打压
商台高层当奴被指言行虚伪 前主持云海直斥「呕心」 爆电台欺凌文化严重：年轻DJ被打压
影视圈
21小时前
菲律宾南部强震后惊现「海底露出」 海床推高两米大片珊瑚礁曝晒枯死
菲律宾南部强震后惊现「海底露出」 海床推高两米大片珊瑚礁曝晒枯死
即时国际
7小时前
吴文忻追思弥撒丨彭秀慧代闺密澄清最后冇离婚 指陈剑陵以「丈夫」身份处理后事：同两女关系好好
吴文忻追思弥撒丨彭秀慧代闺密澄清最后冇离婚 指陈剑陵以「丈夫」身份处理后事：同两女关系好好
影视圈
18小时前