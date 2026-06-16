百度旗下萝卜快跑伙PostBus攻瑞士 6月起开启路测

百度（9888）旗下萝卜快跑与瑞士邮政旗下的邮政巴士（PostBus）合作推出的自动驾驶出行服务「AmiGo」，正式获得联邦道路办公室（FEDRO）颁发的特别许可，获准在瑞士进行公开道路上的自动驾驶测试。

公司表示，AmiGo车队已于6月1日起，在瑞士东部圣加仑州、外阿彭策尔州及内阿彭策尔州展开公开道路测试，测试范围约80平方公里。若符合所有安全及监管要求，AmiGo预计可于2027年启动常规化、全无人驾驶营运，届时乘客可透过AmiGo手机应用程式预约车辆。

定制版RT6最多载3人

集团又指，AmiGo结合萝卜快跑自动驾驶技术，以及PostBus在瑞士公共交通营运的经验，并在其第六代无人车（RT6）的基础上定制车型，旨在补充现有的公共交通网路，特别是在传统服务无法覆盖的区域，如博登湖畔和阿尔卑斯山麓的瑞士东部地区。

至于定制版RT6为全电动车，最多可接载3名乘客，配备超过30个传感器，具备全方位环境感知能力。该车型特别设计可拆卸方向盘，待服务正式转为全无人驾驶营运阶段时，即可移除方向盘。