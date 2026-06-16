贝莱德再裁员近200人 18个月内第4次 涉投资及科技等部门

据彭博报道，全球最大资产管理公司贝莱德（BlackRock）展开新一轮裁员，将削减约200人，占员工总数略低于1%，但已是该公司过去18个月内第4次削减人手。报道指，集团行政总裁Larry Fink正推动较低调、但更常态化的人手调整。贝莱德股价周一收报1042.8美元，升1.05%。

报道引述消息指出，今轮裁员涵盖投资、营运及科技等多个职位，亦包括私人融资业务员工。贝莱德去年以120亿美元收购HPS Investment Partners，为其在私人信贷领域最大型收购，相关业务亦纳入今次调整范围。

发言人：持续发展的日常纪律

贝莱德发言人表示，今次行动是「组织持续发展的日常纪律」，公司一直检视各业务的人手配置，以更好服务客户。

事实上，贝莱德在疫情期间曾暂停裁员，其后于2023年重启削减人手，去年则曾两度大规模裁员，每次约削减1%人手。