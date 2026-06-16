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SpaceX两日累飙四成 Cathie Wood旗下ARK狂扫330万股 月内料获纳入多个指数 

商业创科
更新时间：10:13 2026-06-16 HKT
发布时间：10:13 2026-06-16 HKT

SpaceX（SPCX）上市后持续成为市场焦点，由「木头姐」Cathie Wood执掌的方舟投资（ARK Invest）旗下各ETF在该股上市首日合共大手买入近330万股。该股上周五（12日）首日上市收报160.95美元，升19.2%；昨日上市第二日股价再升近两成，报192.5美元，即两日累升逾42%。

值得一提的是，SpaceX上市后有望快速获纳入主要指数。市场预期，SpaceX将于6月26日获纳入富时罗素指数，MSCI则可能约于6月29日跟进；至于纳斯达克100指数，则有机会在上市满15个交易日后纳入。

ARK上周五抛售其他持仓

据ARK Invest发布的邮件声明显示，在SpaceX上市前一周，ARK Invest曾沽出价值近2.8亿美元的持仓。披露交易纪录又显示，该机构上周五再出售13间公司合共约94.8万股，总值至少4,800万美元，当中包括AMD、Roku和百度等。

不过，ARK旗下方舟创新ETF（ARKK）上周五合共购入169.08万股SpaceX，占该基金组合比重达3.28%；方舟自动驾驶技术与机械人ETF（ARKQ）亦买入73.64万股SpaceX，占基金组合2.65%；而方舟太空与国防创新ETF（ARKX）则持有53.83万股SpaceX，占基金组合6.89%。

上市前已率先布局SpaceX

事实上，Cathie Wood长期看好马斯克及其旗下企业。在SpaceX仍为私人公司时，ARK旗下方舟风投基金已率先布局。根据ARK官网资料，SpaceX上市前已是方舟风投基金第一大持仓，占其10.35亿美元管理资产规模的11.4%。

该基金亦曾透过投资马斯克旗下社交平台X，间接持有SpaceX相关权益。马斯克旗下xAI收购X后，今年较早前再将X与SpaceX完成业务合并。

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