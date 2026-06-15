张云正指维持保险资金合法合规渠道来港 采前瞻监控降市场冲击

近期内地打击非法跨境炒股活动，阻资金外流，连带本港部分中资银行也拒为内地访客开立投资户口，令市场关注事态会否波及保险公司的内地客户来港投保。保监局行政总监张云正表示，该局会继续重点维持保险资金经合法合规渠道进入本港，并主动采取前瞻监控工作，降低市场受冲击的机会。

一直关注跨境保险合法合规

他重申，保险业监管机构一直十分关注跨境保险活动的合法合规情况，正如在2005年，保险业监理处（保监局前身）与内地监管机构协调，就「地下保单」问题对涉嫌不当销售的保险公司或中介人进行纪律处分；又于2016年，因应有客户利用银联卡在资本帐下支付大额保费，保监局协调内地部门进行调控，包括引入「重要资料声明」以核实所有保单均在香港境内签署，并要求保险公司收集佐证文件；在2024年，保监局与廉政公署采取联合行动，打击涉嫌跨境无牌违规销售保单的保险经纪公司。

保险业有人规避监管 当局适时介入

为妥善管理保险市场，保监局于去年年中开始陆续推出演示利率水平、经纪渠道转介费基准水平和佣金分摊安排等措施。张云正表示，自措施推出以来，该局一直密切监察情况，并留意到有迹象显示有市场人士透过不同方式规避监管措施，或需要局方采取跟进行动，并将适时介入并作出公布。

保监局先后于去年7月实施分红保单演示利率设上限、去年10月将保险经纪公司向转介人支付转介费基准水平设定于总佣金的50%，以及由今年1月起规定分红保单首年支付予中介的佣金不得超出总佣金70%，余下至少5年平均分摊。