香港五年规划｜推动国际金融中心高质量发展 深化股票、资产管理等联动发展

港府就经济和社会发展第一个五年规划（2026—2030）（香港五年规划）展开公众咨询，在经济、金融和贸易部分，咨询文件从推动国际金融中心高质量发展、提升国际贸易中心地位、巩固提升国际航运中心地位和国际航空枢纽四方面提出初步前瞻性的政策方向。公众可就上述政策方向、可行的政策工具等范畴提供意见。公众咨询由今日（15日）起至八月十四日结束，为期两个月。

巩固提升作为国际金融中心和离岸人民币中心地位

具体而言，在国际金融中心方面，咨询文件指出，应深化股票、债券、资产管理及财富管理、保险及风险管理市场的联动发展，巩固香港作为全球离岸人民币中心的地位；巩固提升香港作为国际金融中心的地位，深度推展「金融+」赋能各业（包括金融科技、绿色金融、贸易融资等），贡献国家「加快建设金融强国」的战略目标；及构建大宗商品交易生态圈，加强与内地资本市场互联互通，扩大跨境投融资渠道，便利国家企业「走出去」及海外资本「引进来」。

拓展国际经贸网络和构建高增值供应链服务中心

在贸易中心方面，咨询文件提出，应拓展国际经贸网络，提升香港作为内地企业首选出海平台的功能，持续优化外商投资环境，引导产业发展。构建高增值供应链服务中心，强化香港作为国际商贸平台及专业服务枢纽的角色，推动贸易融资、保险、检测认证、法律及仲裁等配套服务协同发展。积极推进《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》，以进一步开放服务贸易为重点，助力国家高水平对外开放；及积极促进区域数字贸易合作，加快贸易文件电子化进程等。

香港航运业应从数字化转型及香港需扩展航空网络及航权安排

至于在国际航运中心和国际航空方面，咨询文件则提出的方向则涵盖，应推进香港航运业从数字化、智能化、绿色化升级转型；发展高增值海运服务生态圈，推动海事融资、船舶租赁等发展；及扩展航空网络及航权安排，积极开拓中东、中亚、非洲及南美等具潜力市场；优化大湾区区域协作及多式联运网络；及支持飞机租赁、飞机零部件处理及交易、航空培训及相关专业服务发展。

五年规划应推动四大领域互相促进协同发展

当局在咨询文件中表示，香港五年规划应把握全球经济格局变化、地缘政治风险、供应链重组及数字化转型带来的新机遇，推动金融、贸易、航运与航空四大领域互相促进、协同发展，进一步提升香港在国家高水平对外开放中的功能和作用。

