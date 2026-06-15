Cityline首登陆华为开发者大会发言 加入鸿蒙生态圈 提供在地化体验

华为开发者大会日前于6月12至14日在东莞松山湖举行，邀请了来自香港及海外的合作伙伴交流，其中Cityline作为首间获邀出席及发言的香港售票平台，分享了与华为合作的里程碑，以及如何于鸿蒙生态系统，捕捉中港两地文化及娱乐票务蓝海。

本地与邻近城市购票人数创新高

Cityline专门提供香港及亚洲各地的演唱会、体育赛事及文化节目门票等，在华为设备上提供在地化体验，开拓了内地日益增长的跨境旅游与娱乐市场。Cityline执行董事兼总经理林永存透露，去年集团本地与邻近城市购票人数创历史新高。

他又提到，「在新冠疫情后，我们发现很多外地旅客到香港观看表演节目、参加展览及活动，跨境交易有上升趋势；华为数据亦反映，用户跨境搜寻正在增加，当注意到跨境产品的需求与日俱增，我们马上明白是时候将Cityline的服务融入鸿蒙生态系统」。

图为Cityline执行董事兼总经理林永存

Cityline票务鸿蒙版5月已上架

事实上，Cityline票务鸿蒙版已于今年5月11日在华为应用市场上架，用户可透过华为帐号登入Cityline购票系统，身处国内及国外均可使用，同时票务系统覆盖粤港澳大湾区电子钱包、香港本地电子钱包及信用卡，包括支付宝、微信支付、八达通、AlipayHK及Payme等。

首阶段Cityline已在鸿蒙生态环境推出票务系统，并将逐步延伸整个用户体验。例如用户在华为天际通内的中国香港或中国澳门页面，均已显示Cityline文娱票务服务，并可即时进入售票页面，直接购买心水门票。

至于即将推出的花瓣地图则帮助用户导航及探索多元体验，未来拟在地图上显示Cityline的取票机、演出场地等位置，更提供香港古迹、艺术、文化游旅点的内容介绍。双方将在粤港澳文化、艺术及表演内容推广上合作，为用户不断提供跨境旅游购票便利及活动推广。