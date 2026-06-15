新加坡年内推出黄金结算系统 六家银行参与 与香港正面竞争

本港黄金中央结算系统即将在今年内试运，此时新加坡亦宣布，将联同6家贵金属银行推出黄金结算系统，同时在交易、储存、交割、金融产品等，与香港正面争夺黄金交易中心地位。

新加坡正举行亚太区贵金属论坛，该国副总理兼金管局主席颜金勇公布，将于今年底建立场外交易黄金结算系统，预计从2027年起逐步开展银行之间交易。新加坡交易所亦于今天（15日）与6家贵金属银行签署谅解备忘录，加入结算系统成员，包括星展银行、德意志银行、工银标准银行、摩根大通、华侨银行和大华银行，将推动新加坡黄金市场的发展，深化价格发现及建立交易活动。

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颜金勇：非取代现行黄金交易中心

他强调，新加坡并非寻求取代现有的黄金交易中心，而是成为全球黄金生态系统中的重要枢纽，旨在连结区域需求与全球流动性，并支援亚洲交易时段。

新加坡10月推黄金储存服务

颜金勇又指出，新加坡在建立黄金交易中心有多项进展，冀让投资者参与黄金交易、结算、交割、储存及管理。他称，新加坡金管局将于今年10月推出中央银行黄金储存服务，目前金库供应商容量逾2000吨，而新交所亦探索推出实物交收的黄金期货合约。另外，新加坡金管局将取消基金税优惠计划下，实体投资贵金属的5%的上限。

本港构建黄金交易生态圈之际，新加坡亦推出多项措施竞争。

本港黄金结算系统同于年内试运

新加坡的举动正面与香港竞争，本港正推动国际黄金交易、储存、结算及风险管理中心，由政府全资拥有的「香港贵金属中央结算系统有限公司」（港金结算公司）将于今年内试营运。

港金结算公司董事会成员有11家国际银行，包括5间中资银行及6间国际银行，其中摩根大通均是港星两地结算系统的成员。

财库局与内地准备互联互通工作

财经事务及库务局早前亦指，为全面构建黄金交易生态圈，计划3年内本港储存量超过2000公吨，积极推动金商在港建立或扩建精炼厂，协助企业物色厂房及仓储用地。财库局又指，已分别与深圳市地方金融管理局和上海黄金交易所签署合作备忘录和合作协议，为未来与内地互联互通做好准备。另外，港交所计划未来数月内，重启黄金期货交易。