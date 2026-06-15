引进办先后推6批重点企业名单 投资额达730亿 新一批包括MiniMax及天齐锂业等

香港引进重点企业办公室运作3年多，招商引资成果突出。执行总裁彭文俊公布，办公室先后推出六批重点企业名单，累计124家企业落户本港，整体规划投资额达730亿港元，预计创造25,000个就业岗位。

新一批企业海外占比已达五成

彭文俊表示，落户企业质素与结构持续优化，第六批企业中海外企业占比已达五成，当局亦会加大海外招商力度。数据显示，124家企业内52%为上市公司，18%正递交上市申请；73%企业将香港设为海外总部，87%落户研发中心。全球20大医药企业当中有7间进驻，生命健康板块表现突出。

首五批企业营运状况超预期

经济实效层面，彭文俊指首五批企业营运状况全面超预期，其中累计实际投资225亿港元，较规划高出30%；现已开设8,000个职位，超目标17%；办公使用面积达260万平方呎，相当于1.5个科学园二期。同时，引进办推动企业对接本港政策，落地200余个标杆项目，涵盖86个临床研究项目、6款注册药物，低空经济、自动驾驶、新能源等领域亦有多个项目有序推进。

MiniMax视港为连接中外枢纽

第六批入选重点企业代表亦先后分享在港布局与发展蓝图。香港稀宇极智科技（MiniMax）副总裁严奕骏介绍，公司成立4年，为本港上市领先的AI企业，业务覆盖全球百余国家，个人用户逾3亿，企业及开发者客户逾百万。企业将香港视为连接内地与全球的枢纽，计划以此为据点开拓东南亚市场，加强与本地高校科研合作。旗下粤语语音模型市场表现亮眼，目前主攻传媒、语音客服领域，后续会持续迭代M3系列、海螺模型，并向金融、法律等香港优势行业拓展应用。

天齐锂业港团队料增聘30多人

天齐锂业副总经理郭丽玲表示，集团2021年在港设立公司，2022年成功上市。今年将于港深创客园设立首个海外国际研发中心，专攻电池材料研发及商业落地。香港团队由最初4人增至现时9人，研发中心启用后，年底计划再增聘30多人。公司将依托香港国际金融中心优势，布局绿色金融、绿色债券等业务，并以香港为跳板拓展东南亚、欧美市场，长远亦考虑在港增设办公空间及生产线。

商米科技拟在港投资2至3亿

商米科技首席营销官苏宏然称，集团为商业物理AI解决方案供应商，合作伙伴逾6万家，业务覆盖200多个国家及地区。公司4月入选重点企业，本月顺利于港股上市。集团计划未来3年在港投资2至3亿港元，将香港打造为全球数据资产总部，引进Web3人才、拓展产业生态。今年下半年，将在港落地AI样板店，并打通商户RWA业务流程。企业透过AI与Web3技术赋能线下商户、解决融资痛点，后续亦会以香港为枢纽，将创新业务辐射至东南亚、欧美各地。