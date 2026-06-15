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汇丰放售新加坡保险业务 据报安联暂领先 交易估值或达156亿

商业创科
更新时间：15:19 2026-06-15 HKT
发布时间：15:19 2026-06-15 HKT

据彭博引述消息报道，安联集团（Allianz）已成为收购汇丰（005）旗下新加坡保险业务的领跑者。报道指出，安联和汇丰正在敲定交易细节，可能很快就会宣布，但谈判仍在进行中，并补充指其他竞标者仍然对有关资产感到兴趣。

其他竞标者仍有兴趣

据悉，汇丰对该业务的估值最高可达20亿美元（约156亿港元）。报道又引述汇丰发言人表示，正对新加坡保险业务进行策略评估，尚未做出任何决定。发言人又指，汇丰致力于将新加坡打造成为国际财富管理和批发银行中心，新加坡是集团策略的关键所在，也是其投资和增长的重点区域。

报道提到，汇丰曾将安联、日本住友生命和第一生命列入新加坡保险子公司竞标候选名单；在此之前，包括永明金融和日本生命保险在内的其他保险公司也曾被提及参与竞标。

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