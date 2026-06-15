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花旗推信用卡奖赏平台数据正面 客户活跃度及消费额均上升

商业创科
更新时间：14:20 2026-06-15 HKT
发布时间：14:20 2026-06-15 HKT

花旗银行宣布，月初于Citi Mobile App推出全新奖赏平台「Citi信用卡好「赏」星期五」后，试行阶段的数据正面，成功兑换并使用电子优惠券的信用卡客户，在花旗数码渠道活跃度及平均消费有所上升，其平均消费额较其他客户高出两倍以上。

该行客户可透过平台浏览、储存及兑换心仪的电子优惠券，并可于线上及实体店消费时使用。平台每逢星期五推出全新电子优惠券，以先到先得形式发放，适用于超过500个参与商户据点。

旅游、餐饮等消费持续强劲

该行又提到，数码业务持续展现强劲增长势头。目前，逾九成为数码活跃信用卡客户，同时有超过96%的财富管理交易亦经由电子渠道完成，足见数码理财已成为客户财务生活中不可或缺的一环，有关奖赏功能的推出正好迎合市场趋势。

此外，该行引述Mastercard经济研究所的洞察指出，旅游、餐饮和品味生活等消费类别持续表现强劲，趋势与花旗信用卡客户消费模式不谋而合，其旅游消费按年增长达34%，购物消费亦录得16%增长。

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