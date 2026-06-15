清盘个案攀升 专家吁重启「企业拯救条例」立法 设45天喘息期助重组

本港清盘个案不断上升，社会开始重新讨论企业破产保护制度。有专业界别人士呼吁，政府应重启《公司（企业拯救）条例 》草案立法工作，参照外国情况，让财困企业可有45天喘息期，以制订重组方案，避免最终走向清盘结局。

过去30年未完成立法

本港法律改革委员会最初于1996年提出研究企业拯救制度，但30年过去仍未有立法，当企业出现债务违约时，主要由市场主导债务重组。一直提倡引入企业拯救制度的柯伍陈律师事务所资深合伙人伍兆荣指出，有关机制核心理念是引入一个俗称「金钟罩」的临时监管期，期间财困企业有法定义务制订债务重组方案，债权人亦须暂停追讨欠款。他指出，香港在世界银行有关破产及清盘指标的排名在全球特别低，主要是缺乏有关保障。

伍兆荣指出，香港在世界银行有关破产及清盘指标的排名在全球特别低。

缺保护机制 企业易陷清盘

香港会计师公会重整及破产管理专项学会执行委员会主席周伟成指出，在缺乏保护机制之下，企业经常面对债主临门的困局，「还得一条数，又俾人追第二、三、四条，见到好多老板做到气馁，索性执笠」，同时不少债权人往往因应自身权益，直接向法庭作清盘呈请，一旦最终颁出清盘令，企业重组工作便大大受限，过程亦费时失事。

政府称续收集意见和评估

今年新一届立法会通过一项有关「制订策略性税制」的无约束力议员议案，当中要求完善企业拯救制度。财经事务及库务局在辩论时回应指，政府曾在2020年就设立法定企业拯救程序进行多轮咨询，但社会仍未能凝聚共识，会继续收集和评估各持份者的意见，务求令重组机制更趋务实高效。

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