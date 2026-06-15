数码港学院与金管局合作 启动「金融科技先锋联网2.0」

「数码港・大学合作伙伴计划 2026」上周六（13日）正式启动，金管局作为荣誉赞助，将与数码港学院合作，同步启动「金融科技先锋联网2.0」（IPMN 2.0），结合数码港的创科人才培育平台及金管局的金融业网络，为参与队伍提供接触金融科技及银行业界的机会，进一步拓展学生对创新科技应用场景的认识，同时为金融科技业界带来新动力。

学生队伍将赴英参与训练营

本届「数码港・大学合作伙伴计划 2026」继续获得本地12所大学的协助和支持，共52名学生组成的20支队伍，包括约六成非本地学生来自哈萨克斯坦、尼泊尔、巴基斯坦、菲律宾、孟加拉、泰国及马来西亚等中亚及东盟地区，将接受一系列与创科和创业相关的培训，并前赴英国伦敦政治经济学院（LSE）参与今年的海外创业训练营。

伦敦政治经济学院旗下LSE Generate联合创办人兼主管Laura-Jane Silverman。

该学院首度担任计划的创业训练营伙伴，20支队伍、大学及数码港代表将于8月4日至13日前赴英国参与创业训练营，透过企业参观、工作坊，以及与专家交流，了解人工智能、区块链、网络安全及数据科学等科技的最新发展，并了解海外创投基金及创业趋势，提升国际视野。

有机会晋身「数码港培育计划」

完成训练营后，20支队伍将于8月底在香港举行的演示日中发表其项目意念，最多10支表现优秀的队伍将会获得「数码港创意微型基金」10万港元的种子资金，资助他们在未来6个月内开发产品原型，并有机会晋身「数码港培育计划」，成为数码港培育公司，由数码港为它们提供资金及全面的技术和业务支援。

数码港学院亦将于稍后公布IPMN 2.0的队伍名单。获选团队将有机会与银行伙伴合作，参与由银行提出的实际业界项目，并在业界导师指导下探索创新科技于金融服务及银行业场景的应用，深化对金融科技生态圈及业界需求的了解。

