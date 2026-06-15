本港清盘势创21年新高 FTI称楼价回暖 银主盘加速出售 发展商被Call Loan风险已减

本港房地产市场去年出现「Call Loan」（要求提早还贷款）危机，并引起银行资产质素忧虑。擅长处理债务重组的富事高咨询（FTI Consulting）财务咨询及企业重组部资深董事总经理周伟成指出，今年发展商被Call Loan风险较去年明显纾缓，估计即使出现「爆煲」亦只属零星个案；而因应楼价回暖，部分银行已将银主盘加速出售，但普遍仍愿意讨论重组方案。然而，今年本港结业潮持续，清盘数字已升至20年新高，他预期今年企业清盘及个人破产数字会进一步攀升。

料发展商「爆煲」属零星个案

周伟成表示，随着今年楼价回升，FTI收到银行委托处理出售接管物业（银主盘）情况增加，旨在收回被拖欠的债务，整体而言，银行仍愿意讨论，让欠债发展商或其他公司「买时间」，例如再融资或自行出售资产。他认为，今年香港发展商面临清盘的风险很小，就算个别企业出现违约亦属个别因素，「虽然都系差，但其实已经好过旧年，唔会见到大规模爆。」

周伟成（中）表示，现时不少资金认为香港的资产价格吸引，正寻求收购机会。

不少资金寻求收购资产机会

他指出，现时不少资金认为香港的资产价格吸引，正寻求收购机会，当中住宅物业较多，而商业房地产需求仍不明显，通常集中在个别项目，包括商住物业、酒店、学生宿舍等，亦有一些整幢式商业大厦受垂青。他提及，有一些本港「隐形富豪」的中小型老牌家族现时亦出手，参与投资学生宿舍。

清盘破产料续升 零售及食肆重灾

不过，本港结业趋势未停，清盘及破产数字连年上升，去年清盘呈请宗数录831宗，法院颁布的清盘令亦达644宗，均超越金融海啸时期，为2005年以来新高；破产呈请亦突破一万宗，达10021宗，是2014年以来新高。

周伟成预期，今年企业清盘及个人破产数字将进一步攀升，其中零售及食肆将继续成重灾区，并提到不少公司自行结业而未有进行清盘程序，实际情况比官方数字高出不少。

私募信贷整体风险可控

近月私募信贷市场出现「挤提」风波，本港金管局亦加强关注该急速冒起的融资渠道。FTI亚洲并购业务及金融科技咨询主管资深董事总经理黄颖涛指出，目前环球私募信贷市场蓬勃，本港近年不时出现大型并购活动，买家需较高杠杆比率，往往在传统银行渠道之余，将私募信贷加入融资组合，如学生宿舍、数据中心等。

黄颖涛续指，因私募信贷的利率普遍较高，要求底层资产有稳定现金流，「只要计掂条数，有双位数回报，私募信贷基金都非常乐意做」，而香港能做到的交易并不多，留意到有一些私募信贷基金作风会较进取抢「刁」，但整体风险仍然可控。

内房「债转股」有增加趋势

此外，本港上市的内房公司债务问题纠缠多年。FTI董事总经理陈衡晖指出，近年内房市场仍然调整，企业资金压力未有改善，即使透过新债换旧债，亦不足以继续偿还债务，促使行业出现「二次重组」或「三次重组」，在新一轮债务重组采取「债转股」的比例有增加趋势。

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