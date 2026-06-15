渣打研在港自设黄金仓储 料金价年底重越5100美元 考虑扩充交易团队

政府积极推动香港发展成为国际黄金交易中心，渣打香港、大中华及北亚区金融市场及战略客户主管曾继志透露，该行正研究在港自设黄金仓储的可行性，以配合政府相关政策及回应客户需求。金价方面，尽管近日曾急跌至逼近每盎司4,000美元，他仍预期年底可望重上逾5,100美元。

黄金相关收入录高双位数增长

曾继志表示，大宗商品为渣打香港金融市场部重点业务之一，首季增长强劲，主要受惠地缘政治因素及分散投资需求带动。季内与黄金相关收入按年录得高双位数增长，惟收入占比不大。

曾继志透露，渣打正研究在港自设黄金仓储的可行性。

港或成集团首个自设仓储市场

渣打现为港金结算公司的董事会成员之一，亦是亚洲黄金交易的三大市场参与者之一，并是少有在港设有黄金交易部门的外资行。曾继志指，该行正研究于香港自设黄金仓储的可行性，现正考虑不同选址。若计划落实，香港有望成为渣打集团首个自设黄金仓储的市场，亦将成为少有在港自设仓储的银行之一。

他表示，此举除反映香港对集团具策略重要性，亦配合政府将香港打造成国际黄金交易中心的政策方向，并回应客户需求。渣打一直就相关安排与政府保持紧密沟通。曾继志称，若自设黄金仓储成立，该行可由执行交易、结算，进一步延伸至仓储，提供全面黄金交易服务。

客户对黄金查询增加

曾继志续指，自近年黄金价格上升以来，客户对黄金的关注度及查询有所增加，反映他们对亚洲等伦敦以外的黄金交易中心的兴趣，相信随着香港进一步完善黄金交易的市场配套，预期会有一定需求。该行未来会因应业务需求，考虑扩充黄金交易团队。

金价年初曾升见每盎司5,595.47美元历史高位，较去年底再飙近30%，惟近日急挫，曾低见每盎司4,024美元，蒸发今年以来累计升幅，甚至一度倒跌。曾继志强调，渣打发展黄金业务并非着眼短线价格上落，而是看好黄金业务长远前景。他估计金价于第3季将回升至4850美元，第4季重上5150美元，因各国央行的黄金储备比例仍不高，而黄金被视为避险产品或为分散投资的资产类别，从其接触客户所得观感其投资黄金占比或介乎5至15%，对黄金升值前景有信心。

未见亚洲金融风暴风险

被问到上月内地打击非法跨境炒股会否影响本港IPO及港股表现，曾继志表示，中资企业出海是内地政策一大方向，相信不会改变；国家政策仍支持香港作为国际金融中心，便利国内外资金流动，香港不会因一、两件事情而受到明显影响。

至于近期亚洲个别国家货币大幅贬值，会否触发亚洲金融风暴，他表示「暂时我睇唔到....未闻到呢啲味」，事关整体资金流动性良好，息口又稳定，中美全球两个大经济体系的基调仍强劲，客户的取态更想趁低吸纳，反映市场情绪并非太悲观。

环球资本市场峰会明举行

相隔约15年，渣打环球市场部将于明日在港再度主办「环球资本市场峰会」，预计有近300位企业及投资银行客户参与。峰会将以「力量重塑—资本的十字路口」为主题，探讨金融市场如何应对当前地缘政治与宏观经济格局等议题。