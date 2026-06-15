汇丰手机App一度「死机」 用户未能登入网上理财 发言人：下午2点前已恢复正常

港股反弹之际，汇丰银行手机App却传出「死机」。记者于今早10时左右亦尝试登入汇丰App，但显示「暂时未能登入」，以及「暂时未能连接网上理财服务，请稍候再试」的字眼。汇丰发言人回复查询时则表示，「今天早上，部分客户未能正常使用本行某些服务，我们正努力处理以尽快恢复正常运作，不便之处敬请原谅」。

其后，发言人称，「所有服务在下午2点前已全面恢复正常。不便之处，敬请原谅」。