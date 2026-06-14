Meta新AI团队内部动荡 有员工会议上情绪失控爆粗

Meta围绕AI展开大规模重组后，公司内部出现剧烈震荡。在一场有数千名员工参与的Meta内部直播会议上，有人情绪失控爆粗，直指某AI高层是「混蛋」（A Piece Of Shit），并要求在场者作出转告。另一方面，据路透引述Meta行政总裁朱克伯格在内部备忘录中指出，公司在重组过程中犯了错误，承诺为被调职员工创造「有意义职位」，并预计今年不会再进行全公司范围的裁员。

员工被调职后感到不满

综合媒体报道，Meta的Applied AI部门于今年3月成立，相隔仅约3个月已爆出内部反抗。该部门拥有约6,500名工程师和产品经理，但许多人只是收到「一封突如其来的email」才得知自己被强制调职。

有关被调职的员工任务改为生成谜题、编写编程挑战题，以及完成评估任务，以测试AI模型可靠性；相对于之前习惯于产品开发、功能上线和创意协作的工程师而言，这种转变被视职业上的降级。

有员工表示，新的工作状态令其「突然就没了人生目标，几乎不和任何人交流，每周只是机械地重复任务。」另有员工直言，「大多数人觉得这种工作让人喘不过气来」。

组织结构扁平化加剧问题

同时，组织结构过度扁平化也进一步加剧问题。报道指出，在Applied AI部门的部分团队中，平均每位管理者需直接管理50名员工，令员工感到缺乏必要支持，看不到清晰晋升路径，也鲜有机会被管理层看到。

事实上，Meta于今年5月以推动AI转型为由，裁减约8,000名员工，并将7,000名员工转调至与AI工作流程相关新计划，但有数据中心工程、Instagram等多个部门员工均反映，工作压力与任务量显著上升。此外，超过1,600名Meta员工更联署请愿，要求公司叫停一项记录员工操作以作训练AI数据的内部项目。

