专注高端拒打价格战 快图美未受AI冲击 重点提升网购 料下半年相机温和涨价

人工智能（AI）浪潮席卷各行各业，本港大型连锁冲印品牌快图美（Fotomax）母企中港照相（1123）行政总裁孙道弘接受《星岛》专访时表示，并不认为旗下业务受AI冲击，反而表示「AI真系帮到手」，又指精细修图目前仍依赖人手。他透露，公司将集中资源升级线上商城及相关配套，今年影像产品营收力争双位数增长。面对供应链波动，他预计下半年数码相机价格将出现温和上涨。

孙道弘指出，快图美现时在全港拥有超过50间门市，未来若遇到合适地段，会考虑增设分店，但资金投放将重点集中于线上商城升级及配套基建，涵盖AV Life、快图美及自营网店。

面对市场上涌现低价冲印服务，孙道弘则明言不会参与价格战。他表示，快图美专注于高端市场，加上本地用户重视私隐，实际上甚少将私人照片交给内地网店处理，目前快图美的线上冲印业务以「线上下单、门店自取」为主流模式，只有大幅冲印或喷画产品才较多采用邮寄方式。

AI仅辅助修图 难取代人手

为拓展多元化业务，孙道弘指，快图美推出了Fotomax.AI创作平台，可将普通照片转换为卡通或漫画风格，再进一步定制成专属实体礼品，例如高清铝板相片、咕臣或水晶冰箱贴等。他表示，不少顾客虽然不愿直接使用原始照片，但乐于将人像或宠物照转换成特色风格，这类业务尤其受家庭客和宠物主人欢迎，目标今年影像类产品营收能按年实现双位数增长。

对于外界关注AI会否取代人手修图，孙道弘持审慎态度。他指AI修图不时出现人像失真的问题，精细修图目前仍依赖人手，AI仅作为辅助工具，而集团使用的AI修图工具是由外部合作方联合开发，并未对资金流带来负面影响。

受胶卷产能、原材料涨价及国际供应链波动，孙道弘预计下半年数码相机价格整体升幅10%以内。

富士相机下半年料加价10%内

中港照相自1968年起为日本富士的香港及澳门独家代理商，而富士产品经常「一机难求」，二手市场更常现溢价情况。孙道弘指，instax即影即有相机业务保持稳步增长，而富士在香港主推中高端机型，拍立得设备、打印机的平均售价，亦在全球市场中处于高位。他指，受胶卷产能受限、原材料涨价及国际供应链波动影响，热门机型确实「供不应求」，预计下半年数码相机价格也将小幅上涨，整体升幅在10%以内。

B端影音设备业务方面，中港照相早前与内地智能物联网解决方案供应商海康威视达成合作。孙道弘指，目前公司服务涵盖香港的酒店、学校、医院及教会等机构，现阶段核心工作是协助优质的内地影音品牌落地香港市场，拓展本地B端业务份额。

富士推「SELF:ME」活动抗容貌焦虑

日本富士的即影即有（拍立得）相机向来备受欢迎，近期FUJIFILM instax更推出「SELF:ME」活动，旨在引导公众，尤其是Z世代思考美的定义，接纳个人独特之处，学会欣赏未经修饰的自然模样。中港照相行政总裁孙道宏表示，集团为此活动推出专属套餐，限量500套，其中包括instax mini 12即影即有相机、特制滤镜片及万用笔等配件，且所得款项扣除成本后，将全数拨捐至香港情绪健康学会以及协助推广SELF:ME活动的社福机构。

他指出，活动属于企业ESG社会责任项目，且该理念获得日本总部认可，因为容貌焦虑是全球性问题，香港作为本次活动的首站，若试点效果良好，后续或逐步推广至日本、北美、欧洲等地区。

孙道宏提到，智能手机普及后，全球年轻人普遍过度在意自身外貌，容貌焦虑问题日益突出，本次活动由香港情绪健康学会主办，FUJIFILM instax联同浸信会爱社会服务处等本地八大社福机构共同策划，利用即影即有（拍立得）无法修改的特性，强调保留真实瞬间，倡导年轻人接纳自我、不必过度焦虑外貌。

