OpenAI被美国多州联合调查 传涉未成年人保护

综合外电报道，OpenAI正受到一个由多州总检察长组成的联合调查，他们要求这家人工智能公司提供多项资讯。今次调查正值 OpenAI 筹备IPO之际，或为公司上市增添不确定性。

据报纽约州检察长代表多州联盟向OpenAI发出的传票，涉及范围广泛，除了广告及用户数据处理外，传票专门要该公司就未成年人和老年人相关活动、深度学习模型运作机制以及公司内部政策披露讯息。

OpenAI：正配合调查

OpenAI发言人表示正在配合调查，他说「人工智能是一项全新且强大的技术，我们每天都在努力以负责任的方式，安全地将它的好处带给人们。我们严肃看待州总检察长提出的关切，并打算与他们的办公室进行建设性的交流。」

OpenAI在 2022 年底推出 ChatGPT，引爆了人工智能热潮，并成为全球最有价值的初创企业之一，在今年3月的一轮融资中估值达到 8,520 亿美元。OpenAI 日前表示已提交IPO申请。

而在本月较早时，佛罗里达州起诉 OpenAI 及其行政总裁奥特曼，指控该公司忽视安全警告，并在明知 ChatGPT 对使用者有害的情况下仍然推出。

OpenAI 也遭到一些个人起诉，声称该公司的聊天机械人对儿童和成人造成各种伤害，包括指控它导致自杀死亡。发言人表示，ChatGPT现已为未成年人以及处于困境中的人提供了更具保护性的使用体验，并设有安全措施，引导他们寻求现实世界的资源和可信的人际支持。」。

