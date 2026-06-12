财库局与塞浦路斯签订税务协定 避免双重课税 本届政府第13份

财经事务及库务局局长许正宇今日（12日）与塞浦路斯共和国驻华大使库拉‧索菲亚努，签署全面性避免双重课税协定。协定将在双方完成批准程序后生效，行会根据《税务条例》以先订立后审议程序，提交立法会省览。

两地居民抵免同一笔收入税项

政府指，这是香港签订的第58份相关协定，亦是今年第三份。按照协定，香港居民在塞浦路斯缴付的税项均可根据《税务条例》（第112章）抵免香港就同一笔收入所征收的税项，而塞浦路斯向香港居民征收的特许权使用费预扣税，税率将由现时最高10%降至3%。

许正宇：促进双边贸易和投资

许正宇表示，本届政府至今已签订13份协定，未来将聚焦「一带一路」沿线经济体，让以香港为基地的企业在对外拓展业务时可享有更大税务确定性及避免双重课税。他指出，塞浦路斯是「一带一路」参与者，亦是香港在欧洲的重要贸易伙伴，协定有助促进双边贸易和投资。