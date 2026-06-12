会计师公会访京沪拜会8机构 与上海注协签合作备忘录

香港会计师公会表示，公会领导层及理事会代表团已完成6月7日至10日为期4日北京及上海访问行程，拜访8个重要政府部门及专业机构，包括财政部、中证监等，以加强香港与内地会计专业交流与合作。访问期间，公会亦与上海市注册会计师协会签署合作备忘录，深化沪港会计行业在人才、ESG及数字化转型等领域的全方位合作。

称香港是「超级增值者」

公会表示，今年是国家「十五五」规划启动之年，核心聚焦科技自立、内外双循环与绿色转型。代表团在访问中向各部门及机构阐述香港会计界在国家大局中的独特价值，认为香港不仅是「超级联系人」，更是不可替代的「超级增值者」。

代表团亦分享公会围绕人才培育、助力内地企业出海、数字化转型、可持续发展及新兴业务规范五大方向的工作进展，并讲解香港的独特优势和在国家「十五五」规划下的定位。

与财政部讨论AI应用及监管

代表团于6月8日拜访财政部会计司，与会计司司长林启云会面，双方围绕会计准则趋同、可持续发展准则及AI技术的应用与监管等会计行业事宜进行交流。

双方在交流中回顾，两地会计准则趋同工作持续近20年，有效支撑了沪港通及深港通，并降低了两地企业的交易成本，成效良好；未来将在可持续披露准则方面加强合作，以进一步降低企业上市合规成本。

访中证监谈前瞻规划

在北京期间，代表团亦拜访中证监，重点讨论内地与香港资本市场互联互通、香港上市情况，以及房地产投资信托通（REITs Connect）的前瞻规划等议题。

此外，代表团亦拜访国际财务报告准则基金会北京办公室及中国注册会计师协会，就可持续发展披露准则实施、会计议题及人才培训等领域进行讨论。

完成北京行程后，代表团转抵上海，先后拜访上海统战部、上海证券交易所、上海注协及上海国家会计学院，就沪港资本市场互联互通、会计人才培训、H股回流等议题交流。

公会与上海注协签署合作备忘录，双方将聚焦4大核心范畴展开常态化联动，包括人才互通、平台拓展、资源共享，以及深化交流。