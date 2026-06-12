大行传收紧韩国晶片股杠杆交易 提升对冲基金押注成本 SK海力士及三星升幅收窄

据彭博引述消息报道，多间全球大行正收紧对冲基金押注亚洲龙头晶片股的杠杆交易，涉及SK海力士及三星电子等股份。由于两股今年累积升幅惊人，引发市场忧虑出现大幅回调。报道亦指，大行对台积电亦采取类似措施。

摩通高盛花旗齐加融资成本

报道指，花旗、摩根大通及高盛等券商，已提高对冲基金透过掉期合约押注SK海力士及三星电子的融资成本。美银、法巴及瑞银亦正提高融资成本，并限制相关掉期交易规模。

摩根士丹利则已拒绝客户就两只韩国晶片股开立新的掉期交易；部分二线银行过去两周亦停止接受新增订单。至于仍愿意承接新交易的大型国际银行，亦改为逐宗个案审批。

受消息影响，SK海力士及三星电子股价升幅一度收窄，韩国KOSPI指数亦回吐部分升幅。

掉期交易是对冲基金在毋须实际持有股份下押注资产价格的常用工具，亦可放大杠杆。在南韩市场，由于不少对冲基金未有交易所自身交易编号，透过券商掉期交易押注个股更是常见做法。

SK海力士今年升逾两倍

今年AI热潮带动韩国晶片股狂飙，SK海力士年内股价升幅超过两倍，三星电子亦累升逾175%，推动韩国KOSPI指数累升约一倍，成为全球表现最佳市场。目前SK海力士及三星电子合共占KOSPI指数约53%权重，较5年前AI热潮爆发前的水平增加超过一倍。

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