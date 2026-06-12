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SK海力士拟引入外部AI工具 改善工作流程 研采用Copilot及ChatGPT

商业创科
更新时间：09:35 2026-06-12 HKT
发布时间：09:35 2026-06-12 HKT

据韩联社引述消息报道，继竞争对手三星电子近日推动AI全面融入营运后，南韩晶片大厂SK海力士正考虑更广泛采用AI技术，以改革内部工作流程。

称需平衡技术保护与AI应用

消息指，SK海力士行政总裁郭鲁正周四在公司会议上表示，公司正寻求在保护产业技术与扩大AI应用之间取得平衡，并正评估引入外部生成式AI模型。

郭鲁正表示，公司正考虑采用Microsoft 365及Copilot，亦正从安全及系统架构角度，研究在公司内部使用ChatGPT的可能性。

非核心技术范围先试用

他补充，SK海力士计划先在不涉及核心技术的领域，逐步引入外部AI服务，然后再逐步扩大使用范围。

目前，SK海力士已营运一套基于开源生成式AI模型的内部AI服务。公司计划透过引入外部生成式AI平台，让员工可使用更广泛的AI模型。

三星早前推动AI全面融入营运

本周较早前，三星电子宣布计划全面整合外部AI，以从根本上改造工作流程及企业文化。

根据三星计划，旗下各子公司的行政总裁将亲自领导管理创新工作，将AI应用于八大核心业务职能。

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