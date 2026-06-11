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美团、淘宝闪购及京东外卖签自律公约 建商户「黑名单」共享机制

商业创科
更新时间：15:11 2026-06-11 HKT
发布时间：15:11 2026-06-11 HKT

内地广东省市监局举办网络餐饮平台自律公约和协同共治协议签署活动中，美团（3690）、阿里（9988）旗下淘宝闪购及京东（9618）旗下京东外卖共同签署《广东省网络餐饮行业高质量发展与食品安全自律公约》，推动网络餐饮行业实现从「被动合规」到「主动治理」，从「规模扩张」到「品质优先」，从「单打独斗」到「协同共治」的转变。

「一处违法、全网受限」

公约全文共5章21条，紧扣《网络餐饮服务经营者落实食品安全主体责任监督管理规定》（市场监管总局第123号令）核心要求，围绕平台主体责任、入网餐饮商户管理、配送人员关怀、社会共治等方面作出明确约定，首次提出建立跨平台「黑名单」共享机制，对严重违法商户实施跨平台联合约束，实现「一处违法、全网受限」。

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