罗兵咸合伙人忧恒大清盘案影响自身财务 设法保护资产 据报有人考虑离婚

据彭博报道，中国恒大集团的清盘，引起了其前核数师罗兵咸永道（内地称普华永道）中国部分合伙人的忧虑，担心会对自身财务状况造成潜在影响。

前高层也考虑要保护资产

报道引述罗兵咸永道在香港和内地分公司几位合伙人表示，正在探索保护个人资产的策略，以防公司面临法律和监管挑战，最终为他们自身带来任何财务或法律负担。其中一位合伙人更表示，考虑离婚来保护财富，而另一位合伙人则正在削减子女的教育预算。此外，几位近年来从香港分公司离职的前高阶主管亦表示，考虑采取措施保护资产。

清盘人向罗兵咸索赔570亿

报道指出，恒大清盘人指控罗兵咸永道内地及香港关联公司在恒大进行的审计工作中存在「疏忽」和「虚假陈述」。律师在5月的庭审中表示，清盘人已向罗兵咸永道国际及其关联公司提起诉讼，索赔570亿元人民币。此前，香港会计监管机构曾表示，罗兵咸永道的审计存在「极为严重」缺陷，导致恒大虚报利润和流动性。

部份人未直接参与恒大审计

有关合伙人表示，他们并未直接参与恒大审计工作，但仍担心清盘人最终可能会对他们提起诉讼。另一个担忧是，他们可能会被要求动用在公司中的股权来弥补任何法律损失。他们又担心，公司整体的财务状况可能会受到影响，进而影响到他们的薪资待遇。

罗兵咸永道中国发言人则拒绝就正在进行的诉讼置评，发言人仅表示「我们的业务持续表现良好，将继续专注于为客户提供高品质的服务，支持我们的员工，并投资于公司和我们行业在中国的未来发展」。

报道提到，在香港的审计公司通常会注册为无限合伙制，例如罗兵咸永道的香港分公司就是如此，这意味合伙人共同承担所有债务和利润。此外，所谓的权益审计合伙人持有公司股份，根据香港合伙条例，这种结构也使他们面临潜在的法律责任，即使已经卸任，这些责任也可能持续存在。

对于2017年至2020年期间在罗兵咸永道香港名册上列出的股权审计合伙人而言，情况尤其严峻，因为恒大清盘人诉讼针对的正是这段时期。有合伙人表示，在5月香港法庭听证会披露了清盘人索赔金额后，他们加强了为最坏情况做准备的力度。

