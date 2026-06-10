周星驰进军AI影视：微短剧演员会否被AI取代？｜梁伟聪

AI短剧当道，连「星爷」周星驰亦正式进军AI影视。近年内地娱乐圈变化极快，从流量明星、直播带货，到微短剧时代，背后逻辑一向简单直接：谁能用更低成本、更快速度，提供更高的「赚钱机率」，谁就有机会跑出。如今进入AI时代，一众真人演员，特别是本来依靠微短剧市场上位的演员，难免面对新的生存压力。

真人短剧减少 演员没戏可拍

有朋友半开玩笑说：「短剧演员赚咗一年钱，系时候返乡下耕田。」这句话听起来有点凉薄，但背后其实是一种无奈。没想到现实竟然真的出现类似画面。近日有报道指，曾参演约一、两百部微短剧、以「短剧霸总」形象走红的内地演员张小磊，因真人短剧需求减少，今年开始陷入没戏可拍的状态，最后选择回到老家务农。这个故事某程度上说明，AI对娱乐产业的冲击，已不只是未来式，而是正在发生的现实。

中国微短剧市场已不再是小众生意。2025年，中国微短剧市场规模正式突破1,000亿元人民币，全年有3.3万部微短剧上线，国内用户规模逼近7亿人。这个体量，足以说明微短剧不只是娱乐圈的边缘产品，而是正式进入「内容工业」阶段。

微短剧以「快」见称。行内一直流传「七天拍一百集」的说法，演员从拿到剧本、拍摄、剪接到上平台，整个流程往往只有数星期时间。消化角色的时间极短，制作方法亦高度流水线化。然而，从市场数字可见，确实有一大批观众接受这种节奏，甚至愿意为此付费或持续观看。

AI影片产量极高 成本更低

但AI影片的速度，只会比微短剧更快。近年「AI Slop」一词愈来愈流行，意思是由AI大量生产、品质参差甚至低劣的数码内容。这类内容未必精致，甚至可能粗糙，但胜在产量极高、成本极低。当市场已经习惯以速度和流量决定内容价值，AI自然更容易成为下一个内容工厂。

目前市场上已有公司专门生产AI剧集与AI影片，采用「AI分镜、AI角色、AI配音、AI动画」的流水线模式。一条短片可以在极短时间内生成，成本可能只是传统短剧的一小部分。若这种模式进一步成熟，对真人演员与传统制作团队的冲击，将不只是想像。

周星驰进军AI影视 非花边新闻

正因如此，周星驰进军AI影视，才特别值得留意。据公开报道，周星驰旗下比高集团入股AI剧集与互动影游相关企业。这并非单纯「星爷玩科技」的花边新闻，而是反映最懂内容与IP价值的一批创作者，已开始把AI视为下一个影视赛道。

当然，有人会问，连周星驰都要进军AI，是否代表传统电影人也开始感到压力？「一年一影帝，百年周星驰」这句话流传多年，但在AI时代，真正的问题或许不是周星驰是否「江郎才尽」，而是观众已经变了。

今天的观众被短影片、微短剧、演算法喂养多年，对节奏、爽感与情绪刺激的要求已经不同。过去一套电影可以慢慢铺排人物关系，如今不少内容需要在数秒内抓住观众。不是创作者变弱，而是观众生态、平台机制与商业模式都已经改变。

说故事的人 仍难以被取代

不过，笔者反而没有那么悲观。因为我一直相信，AI时代更需要会说故事的人。AI可以量产画面，可以模仿声音，可以生成剧情大纲，甚至可以快速产出一条又一条影片。但AI最难取代的，是创作者对人性的理解、对节奏的掌握，以及知道观众为何会笑、为何会哭、为何会记得一个角色多年。

微短剧时代证明市场需要速度，AI时代则会进一步证明，速度以外，谁能真正掌握叙事，谁才有机会留下来。若只追求产量，AI当然可以大量取代低端内容；但若要创造真正能留下来的作品，技术仍然只是工具。

周星驰进军AI影视，值得期待之处不在于他会否追上技术，而在于这位最懂说故事的创作者，会如何利用新工具，重新回答观众到底想看甚么。

AI可以量产内容，甚至量产情绪刺激，但未必能量产真正的故事。娱乐圈下一轮淘汰赛，淘汰的未必只是演员，而是所有只懂追逐速度、却不懂讲故事的人。

梁伟聪－企业传讯及财经公关顾问

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