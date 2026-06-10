泡泡玛特反驳「单押」担忧 称非Labubu商品已贡献海外多数收入

泡泡玛特 （Pop Mart，9992）近期股价波动，并引发市场对其过度依赖单一玩具Labubu的担忧，公司营运总监司德接受外媒访问时首次披露了海外最大市场细分数据，去年非Labubu商品在美国市场销售价占总收入约50%，在日本、韩国及东南亚等地更已占据大部分销售份额，并直言「去年Labubu的重要性被过份强调了」，掩盖了其他品牌的强劲表现。

星星人系列亚洲增长最快

他指出，泡泡玛特的其他IP也取得了强劲增长，获得了大量用户和粉丝，只是被Labubu的光芒掩盖了，例如星星人系列，是该公司在亚洲增长最快的IP角色之一。

正加速多元化拓展角色

报道提到，泡泡玛特正加速多元化，拓展Skullpanda、Hirono等角色，并与索尼影视合作制作Labubu电影，预计2028年上映。公司更计划今年在美国开设超过100家门市，包括进驻时代广场与第五大道。

司德更表示，海外员工目前占总数20%至30%，预期数年后将过半。他强调，泡泡玛特目标成为全球集团，并用数年时间在海外复制中国内地十年来的成功。

投行对今年销售看法分歧

然而，泡泡玛特股价自去年8月创新高后已回跌近半，市值蒸发约280亿美元，因此令投资者越来越担心，Labubu能否成为历久不衰的爆款，还是只是一时风潮。

多家投行对于泡泡玛特的销售看法分歧，其中摩根士丹利预测今年销售增长13%、汇丰则估计增长9.6%；德银更预测销售下跌2%，并指Labubu目前只是炒作，在海外市场已进入急剧下滑周期，若Labubu的人气下降，将损失每笔交易订单量和品牌互动度，导致总收入大幅下滑。

不过，泡泡玛特至少还有一位重量级支持者。知名投资者段永平已增持泡泡玛特至约6.04%，成为公司创始人及管理层之外最大股东。

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