领展调查指逾6成港人只选「小辣」及「BB辣」 屯门人最嗜甜

领展（823）早前走访黄大仙、蓝田、屯门及沙田等多个社区，收集超过6,000份「百味大普查」回复，发现超过6成港人都只会选「小辣」及「BB辣」口味，近乎3成更选择「走辣」，反映港人食辣指数甚低；相反，受访者中有近半数人都吃得苦，极具港人精神。分区方面，屯门人是嗜甜之最，将军澳人则接受酸度最强。

商场或街市消费可储印花换礼品

集团为回应调查结果，更联乘本地人气角色麦太与麦兜，于港九新界合共24大商场及街市，推出「屋企百味，日日细味」主题活动。由6月中旬起，顾客于指定商场或街市消费满指定金额，可换领印花，储满指定数量后，即可换领麦太与麦兜主题限定精品，包括环保海绵刷、环保购物袋、小风扇及厨房用具等。

领展联乘麦太与麦兜推出主题活动。

同时，于指定日子以八达通消费，更可换领美食现金券。除了礼品及美食优惠外，顾客还可参加游戏，有机会赢取多项全年大奖，包括谭仔云南米线全年365日指定米线兑换券，以及德国宝全年电器等。

另一方面，领展亦将于社交平台推出「每周煮意」分享创意健康食谱，以及于指定领展鲜活街市推出一系列期间限定活动。

