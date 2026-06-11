强人支撑整个帝国 AI时代最致命是「创办人风险」｜K先生周记

在人工智能（AI）时代，越来越多企业的估值，不再只建基于资产或利润，而是高度依赖创办人的个人魅力、人脉网络与市场信心。当公司核心价值过度集中于一人身上，「创办人风险」（Founder Risk）便成为银行业界、投资者与资本市场最关注的新风险。

银行不再只看重资产估值与抵押品质素，而是同步评估现金流稳定性、接班安排，以及是否配置关键人物保险（Keyman Insurance）；原因很简单，很多企业一旦失去关键决策者，整个系统便可能瞬间失去支撑。【引言】

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银行关系是他。

投资者信心是他。

重大决策是他。

午夜接近时分，夏季的中环已逐渐安静下来。

Vampire Capital的办公室里，只剩下维港夜景与文件翻页的声音。

最近几星期，市场气氛开始出现一些微妙变化。中东局势仍然未明朗，资金却开始重新流向亚洲。港股慢慢回暖，豪宅成交重新活跃，部分核心地段的楼价亦开始回稳。

但唯独工商舖市场，仍然有不少人困在高位。

银行重看旧case 考虑「落雨收遮」

Andrew刚完成与新加坡银行团的电话会议。Alex则低头翻著最新一份商业地产融资报告。

「最近银行开始重新Review不少旧case，在考虑向谁 『落雨收遮』了。」Alex放下文件，「尤其是有工商舖相关敞口（Exposure）的项目。」

Andrew点了点头：「很多资产其实未必差，问题是，现金流开始撑不住。」

这时，Alex忽然想起下午一位老客户的电话。

「他是上个月那位突然离世的创办人的老朋友。」他沉默了一下，「他只问了一句：如果有一天，公司最核心那个人突然不在了，整个系统应该怎样继续？」

Kelvin没有立即回答。他慢慢打开桌上一瓶Domaine Leroy Nuits-Saint-Georges 2004。

酒刚开，香气仍然藏得很深。

Alex看了一眼酒杯：「这瓶还没完全打开。」

Kelvin淡淡一笑：「很多真正有结构的东西，都需要时间。企业也是。」他轻轻晃动酒杯。

一个越成功 那个人就变成风险

Andrew靠向椅背：「其实在银行业，一直都有一个专有名词，叫Founder Risk（创办人风险）。」

Kelvin点头：「当一家公司愈成功，而所有重要决策、客户关系、融资能力，甚至市场信心都集中在同一个人身上时——那个人本身，就会变成公司最大的风险。很多人以为创办人离开，只是换一个CEO。但真正发生的，往往是决策真空。银行会重新评估授信、投资者会恐慌性重新估值、合作伙伴开始动摇、供应商收紧帐期……甚至连原本谈好的融资，都可能被即时重新定价。」

房间忽然安静下来。

Andrew这时翻开桌上一份保单结构文件。

「所以现在很多大型融资，银行已经不只看资产估值，而是开始强制评估Founder Risk。最近几个大型Case，银行甚至要求创办人必须安排Keyman Insurance（关键人物保险）。」

Alex问：「这能解决问题？难道只是留笔钱给家人？」

高端财富世界 很多时是买时间

「在高端财富世界里，它很多时候是在替整个系统买时间。」Kelvin轻轻喝了一口Leroy，「让管理层有时间重组，让家族有时间安排接班，让企业不用被迫立即贱卖资产，让银行不用立刻收债。我刚入行时，师傅做过一宗很有名的案例——那是一家全球最顶尖的科技公司，几位主要股东共同出资，替这位关键创办人安排了总保额超过六亿美元的保障。」

Alex微微一怔：「股东一起出资？」

「对，因为所有大股东心里都清楚，公司最值钱的，从来不只是技术或资产，而是那个能让整个系统持续创造价值的人。这笔天价保额，足够对冲市场在创办人出事当天可能产生的灾难性波动，替整个大盘平息风暴。」

Kelvin轻轻晃著手中的Leroy。此时酒体终于慢慢打开，原本封闭的香气开始展现出惊人的层次。

「真正能穿越周期的东西，无论是企业、市场或人，都需要时间去证明。」

Alex望著杯中酒，终于恍然大悟。

近年最依赖创办人 已不只地产公司

市场真正害怕的，从来不是资产价格下跌，而是某一天忽然发现——原来整个帝国，一直都只靠一个人的脑袋在支撑。

Kelvin望向窗外中环的夜色，淡淡地说：「这几年最依赖创办人的，已经不只是地产公司。过去几十年，香港的老板用土地和资产建立企业；而今天，新一代的创办人正用技术、演算法和愿景建立公司。他们没有土地，没有工厂，但估值却可能比一整栋中环商厦更高。」

「当一家公司的价值来自土地，市场评估的是土地；但当一家公司的价值只来自某一个人的脑袋……那就是AI时代，最致命的Founder Risk。」

K先生周记

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专栏简介︰

游走财金与权贵之间，穿著三件头的Kidult番书仔，在红酒、雪茄、美女、跑车、Canton Pop之中，钻研在金融股票保险的点石成金秘诀。

VC云柏资本（Vampire Capital）坐落中环，掌舵人Kelvin Li热爱超跑、红酒与雪茄，西装笔挺，英语比广东话流利，钟情Cantopop。VC员工西装革履、忙而不乱，老板房「Vampire's Tomb」低调奢华挂满名画，这些蓝血精英如何在这波诡云谲的中环擦出火花？精彩故事，等你揭晓！

人物简介︰

Kelvin，4X岁，保险界的钻石王老五。专门主理高端 (奇难杂症）保险事宜，其人脉广阔于商场之中如鱼得水。另热爱车、爱酒、爱雪茄，永远西装毕挺，回港前在美国读书、生活及工作，英语流利于中文，但却钟情于香港本土的Cantopop。

Alex，2X岁，家境十分一般，草根阶层出身，大学时代兼职学生，以副业为正职，从小幻想成为One Piece的路飞，希望尽早财务自由，以旅居方式退休生活。遇上Covid，毕业变失业不情不愿之下做保险Agent。后因缘际会成为了Kelvin的徒弟。

Andrew，Kelvin的家族成员之一，多年来一直协助Kelvin打理海外业务，目前负责新加坡及杜拜两个分公司。与Kelvin一样，他身形高大、外形俊朗，在客户圈子中颇有人缘。