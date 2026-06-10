卖斑兰蛋糕的银行｜林小珍

近期中环人有一则花边新闻，话说中环一家银行的分行，引入了新加坡知名品牌老成昌，在分行内售卖盛惠200元一个的斑兰蛋糕。本来笔者都以为只是外资银行的噱头，但原来这家在分行卖蛋糕的银行，正正是上月向汇控（005）收购印尼零售银行及财富管理业务的华侨银行（OCBC），不禁引起笔者对这家新加坡银行的兴趣。

当年收购永亨轰动一时

翻查历史，华侨银行由三家华资银行（旧华侨银行、和丰银行及华商银行）于1932年、亦即是新加坡立国前30多年合并组成。其中，和丰银行早于1923年已经于香港设有分行。

华侨银行早年在香港不算太活跃，顾名思义，客户以在南洋经商的华侨为主。到2014年，华侨银行以387亿港元收购永亨银行，是当时亚洲区内十年以来最大宗的跨境银行并购，都是业界的一件大事。同年永亨银行易名华侨永亨银行继续经营，但业务上未见有重大变化。

默默收购业务候机大展拳脚

虽然表面上，华侨银行收购永亨后，并未立即在香港的零售银行领域抢攻，但其实集团逐步加强在大中华区，特别是香港的部署，包括于2014年增持宁波银行，2016年向英国巴克莱银行收购包括香港的财富和投资管理业务，2017年收购澳洲国民银行（NAB）在港的私人财富业务。

疫情过后，华侨银行在2023年宣布统一各地品牌，在香港、澳门和内地都不再使用「华侨永亨」，全面改用跟东盟地区业务一致的「OCBC华侨银行」品牌，以图打破业务地域界限。此外，集团亦宣布采取「新加坡-香港双枢纽」的策略，希望发挥集团在东盟地区和大中华市场业务的协同效应，扩大市场规模。

业务扩张较本地银行更进取

在大型银行在港收缩分行数目之际，华侨银行又确实勇于扩充。根据华侨银行（香港）向金管局提交的年报，该行的总行连分行数目，由2023年的12间，增至2025年的22间。笔者又好奇浏览该行网站，发现港澳职位空缺过百个，甚至比年初被汇控私有化的恒生还要多，证明在港的扩张势头持续。

除了分行扩充，他们作为新加坡银行都有参与本港银行业发展，例如将一些鼓励女性创业和多次创业家的支援计划引入香港，又跟本地金融科技初创合作，支持开发信贷组合管理系统。

虽然笔者个人觉得开户送斑兰蛋糕，似乎有点微不足道，但数据不骗人，集团年报披露，扩充分行策略令他们在港管理资产规模（AUM），两年间增长五成，较预定提早一年达标，反映整体业务策略奏效。华侨银行香港行政总裁王克早前更透露，今年首4个月收入增长约18%，有信心全年收入录得双位数增长。

外资行乐借港连系内地与东盟

除了华侨银行，同样都是新加坡资本的星展银行，亦是近年在港业务策略相当进取的银行，反观部分本地银行，业务发展乏善足陈，不禁令笔者慨叹，为何外资行似乎更看得透香港的优势，发挥得更好；但同时有外资以实际行动投香港一票，响应政府呼吁，以香港作为连接内地和东盟市场的枢纽，笔者作为金融业界的持份者，都觉得是可喜。

笔者看过一段本地旅游 YouTuber的影片，介绍OCBC在新加坡Wisma Atria的分行，不只有咖啡和糕点卖，甚至有书店和 Omakase餐厅，贯彻其「银行 × 零售」概念的策略，不知道他们下次有甚么惊喜呢？

林小珍